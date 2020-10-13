Экс-чиновник минобразования Поморья признался в развращении школьниц

Бывший исполняющий обязанности министра образования Архангельской области признался в развратных действиях в отношении двух школьниц, сообщает пресс-служба регионального СК.

Сейчас экс-чиновнику предъявлено обвинение, мужчина находится под домашним арестом.

По версии следствия, обвиняемый в декабре прошлого года вел беседы в социальных сетях с двумя школьницами: одной девочке 12 лет, второй - 14.

По данным следователей, переписка оказывала на школьниц развращающее влияние. Также одна из девочек получила через соцсеть видеозапись со сценами сексуального характера. Правоохранители полагают, что ролик отправил экс-чиновник.

По месту жительства и в бывшем кабинете обвиняемого прошли обыски. Чиновник работал в министерстве образования Архангельской области до 8 октября, потом правительство Поморья ушло в отставку.

В региональном СК отмечают, что в рамках расследования назначены экспертизы и проводится сбор доказательной базы.