Судостроители Севастополя попросили новые заказы

Заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Константин Анциферов заверил, что севастопольские корабелы получат работу после вхождения двух заводов в ОСК.

- Севастополь будет пользоваться преференциями в судостроении и судоремонте, как Дальний Восток и Республика Крым, - заявил Анциферов.

В то же время чиновник выразил сомнение в том, что у предприятий Севастополя хватит мощностей для выполнения крупных судостроительных заказов. Он предложил начать с мелкосерийного производства, построить, к примеру, буксир для ОСК.

Как рассказал директор Севморзавода - филиала ЦС "Звездочка" Владимир Баженов, мощности предприятия позволяют строить суда водоизмещением до 3000 тонн и длиной до 100 метров. Завод располагает наклонным и горизонтальным стапелями, а также двумя сухими доками длиной 155 и 175 метров.

Севморзавод получил заказы на строительство двух плавкранов грузоподъемностью 400 и 700 тонн. Для их постройки севастопольский ЦКБ "Коралл" подготовил технический проект и рабочую документацию. Штат предприятия увеличили до 690 человек, и еще более 100 человек работают на субподряде. Первый кран уже спущен на воду и будет передан заказчику в конце 2021 года. Второй подготовят к спуску через два-три месяца. Однако новых заказов не предвидится, сетует директор.

- Без заказов будущего у судостроения Севастополя нет, - говорит Баженов. - Во времена Украины Севморзавод не сдавал ни одного судна "под ключ". Работники технически сложных специализаций разбежались. Сегодня они возвращаются. Механики, достройщики, трубомонтажники. Когда я пришел на завод в ноябре 2018 года, в штате было три трубомонтажника, а сейчас их уже 45, да еще около 15 субподрядчиков. После спуска плавкрана на воду высвободятся около 100 работников, а загрузить их нечем. С точки зрения качества и сроков мы все требования выполним. Но заказы нам нужны уже сегодня.

В эпоху СССР предприятие выпустило более 70 плавучих кранов грузоподъемностью от 50 до 1600 тонн. 32 из них продолжают работать в России и еще около 30 - в бывших союзных республиках. Краны востребованы, но уже превысили все сроки эксплуатации, устарели морально и физически. По словам Владимира Баженова, содержать их убыточно, а ремонт соизмерим со стоимостью нового крана. Он считает, что в РФ должна появиться программа плавкраностроения. Как вариант судовладельцам можно возмещать часть затрат на строительство плавкранов и погашение кредитов.

Еще одна проблема в том, что на конкурсах по 44-ФЗ "О госзакупках" предприятия Крыма и Севастополя оказываются в неравных условиях. Они были зарегистрированы заново после 2014 года, и теперь де-юре им не хватает опыта. Севморзавод в 2019 - 2020 году участвовал в 85 конкурсах, предлагал хорошие цены и сроки, но ни разу не выиграл. В качестве примера директор приводит конкурс на строительство пяти пассажирских катеров для Севастополя, который выиграл рыбинский судостроительный завод "Вымпел".

- Было удивительно, что заказ отдали предприятию, которое не имеет отношения к Севастополю, - говорит Баженов. - Мы совместно с ЦКБ "Коралл" подготовили проект, согласовали с Севморпортом, но проиграли из-за отсутствия опыта, хотя наша цена была ниже. Мы все конкурсы проигрываем по этому критерию, потому что предприятие образовалось в 2015 году.

Чтобы решить проблему, власти Севастополя хотят внести изменения в законодательство и назначать единственным поставщиком местные судостроительные предприятия при выполнении заказов для нужд города.

Проблем с профильными специалистами нет.

- В Севастопольский госуниверситет на морские специальности ежегодно поступают 150 человек, более 80 процентов из них работают по профессии, - говорит ректор вуза Владимир Нечаев. - Кораблестроителей в Севастополе готовят с 1954 года, а в других вузах полуострова такой специальности нет. На базе СевГУ решено открыть морской научно-образовательный центр.

С возрождением судоремонта в Севастополе стали развиваться и смежные отрасли. Так, северное производственное объединение "Арктика" объявило об открытии филиала в городе. Предприятие уже сотрудничает с Севморзаводом, выполняет электромонтажные и электротехнические работы на двух строящихся плавкранах. Город также рассчитывает привлечь российских производителей судового оборудования.

- Мы боремся за импортозамещение, чтобы наши суда и плавкраны насыщались отечественным оборудованием, - говорит руководитель судоремонтной компании "Техфлот" Алексей Малько. - Сейчас суда имеют до 80 процентов импортного оборудования, и это большая проблема для тех, кто строит и ремонтирует, особенно в Крыму. Из-за санкций к нам не заходят иностранные суда, поэтому мы не можем серьезно рассчитывать на судоремонт. Нам остается только судостроение.

Комментарий

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:

- Севастополь должен сохраниться как промышленный центр, а промышленность у нас, прежде всего, связана с судостроением и судоремонтом. ОСК, которая взяла ответственность за два наших ключевых предприятия - Севморзавод и 13-й СРЗ Черноморского флота, в этом году должна завершить акционирование и приступить к инвестиционной программе, обновлению производственных мощностей, внедрению новых технологий, цифровизации проектов и так далее. Параллельно должны появиться заказы. Надеюсь, что местные предприятия смогут заниматься не только ремонтом, но и строительством судов, по крайней мере, чтобы удовлетворить потребности региона.