В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды

В Севастополе объявлен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды, передает пресс-служба правительства города.

По словам вице-губернатора Владимира Базарова, в городе осталось воды на 81 день. Запас в Чернореченском водохранилище, питающем Севастополь, снизился до 16,8 миллиона кубометров из общего объема 64 миллиона. При этом 7 миллионов кубометров - неприкосновенный запас, который невозможно поднять.

В многоквартирных домах пока не будут ограничивать подачу воды. Садовые товарищества решено перевести на зимний режим водообеспечения.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что со следующей недели начнется переброска воды из резервного водоема у горы Гасфорта.

Также он напомнил, что правительство РФ направило 5 миллиардов рублей на решение проблемы дефицита воды в Севастополе. По его словам, до конца этого года будет построен водовод для переброски воды из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище. А до 1 марта 2021 года - водозабор на реке Бельбек.

Кроме того, будут заменены участки городского водопровода, на которых происходят большие потери воды, а также начнется поиск подземных источников.

Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе из-за затяжной засухи вода подается населению по графику с начала сентября. А власти РК не исключают, что режим ограничений продлится до марта.