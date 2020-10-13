Стартовали продажи спецверсии седана Lexus ES 250

Марка Lexus объявила о том, что бизнес-седан ES 250 в специальной версии Advance доступен для покупки во всех дилерских центрах бренда в России по цене от 3 195 000 рублей.

Главные отличительные черты снаружи - 18-дюймовые диски и специальные серебристые накладки с логотипом Lexus на порогах.

В салоне установлен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и слот беспроводной зарядки смартфона, также предусмотрены электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла и датчик дождя.

Lexus ES 250 Advance предлагает широкий набор опций пассивной и активной безопасности: 10 подушек безопасности, систему распределения тормозного усилия, систему курсовой устойчивости, интегрированную с электроусилителем руля, а также систему помощи при старте на склоне.

ES 250 Advance комплектуется мотором объемом 2,5 литра мощностью 200 лошадиных сил и 243 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Отметим, что базовый ES 200 со 150-сильным мотором можно купить от 2 599 000 рублей, а за обычный ES 250 надо отдать 2 941 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что Lexus зарегистрировал в России принципиально новый большой кроссовер.