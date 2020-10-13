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Рубрика: В мире

Врач обнародовал результаты последних тестов Трампа на коронавирус

Дональд Трамп прибыл на митинг в Сэнфорде, штат Флорида. Фото: AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп прибыл на митинг в Сэнфорде, штат Флорида. Фото: AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп прибыл на митинг в Сэнфорде, штат Флорида. Фото: AP Photo / Evan Vucci

Уже несколько дней подряд результаты тестов на коронавирус у президента США дают отрицательный результат. Об этом рассказал Шон Конли - лечащий врач Дональда Трампа.

Фото: Graeme Jennings/Pool via AP
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Накануне американский лидер отправился в штат Флорида, где впервые после заражения коронавирусом выступил перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании, уточняет ТАСС. Ранее сообщалось о рекордных тратах на избирательную кампанию в этом году. Расходы только на президентскую гонку в США составят по меньшей мере 5,2 миллиарда долларов, а общие траты в нынешнем избирательном цикле уже достигли 10,8 миллиарда. Всеобщие выборы в стране запланированы на третье ноября.

Напомним, о заболевании главы вашингтонской администрации стало известно второго октября. Информацию об этом Дональд Трамп разместил в своем Twitter. По совету медиков президента США госпитализировали, а уже через три дня он был выписан из центра имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом.

В мире США Выборы президента США-2020 Пандемия коронавируса COVID-19

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