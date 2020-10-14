"Автодор" планирует построить скоростную трассу Екатеринбург-Краснодар

Госкомпания "Автодор" рассматривает в перспективе вариант строительства прямой скоростной трассы от Екатеринбурга до Краснодара, рассказал в интервью "Российской газете" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Сначала построим трассу от Москвы до Казани. Следующий этап - строительства трассы от Казани до Екатеринбурга. Начать хотим в 2024 году. Потом планируется соединить Екатеринбург и Краснодар по хорде", - сказал Петушенко.

В госкомпании рассматривают такой вариант, чтобы добиться скоростного проезда на Черное море из всех точек России, например, с Урала, пояснил он.

После завершения работ на трассе "Дон" время в пути из Москвы на Черное море сократится в два раза. Полторы тысячи километров можно будет проезжать за световой день, отметил Петушенко. Улучшить дорожную ситуацию планируется также вдоль черноморского побережья. В частности, планируется построить новую дорогу от Джубги до Сочи.

"Предстоит большая робота. Нужно построить обходы Туапсе, Лазаревского. Предстоит поднять дорогу, чтобы транзитный транспорт убрать с побережья", - сказал Петушенко.

Полностью интервью председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".