Эксперты раскритиковали избирательную систему США

"Доверие американцев к своей избирательной системе подвергается эрозии", открывая мероприятие, отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев, сославшись на последние социологические данные службы изучения общественного мнения "Гэллап".

И действительно критические оценки "выборов по-американски" звучат все чаще не только в самих США, но и за их пределами. Так, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев не сомневается в том, что "избирательная система Соединенных Штатов - одна из наихудших в мире и не позволяет осуществить демократический выбор главы государства". По словам эксперта, это очевидно с учетом целого ряда примеров, когда "президентом США становится тот человек, за которого проголосовало не большинство избирателей, а меньшинство". Бросается в глаза и открытое использование в США административного ресурса на выборах. "Если штат контролирует демократическая партия, то она использует этот ресурс в своих интересах, а республиканская - в своих", сказал Григорьев. По его словам, серьезные недостатки фиксируются и в области идентификации избирателей непосредственно на участках (в некоторых штатах можно проголосовать по квитанции об оплате ЖКХ), а также с рассылкой бюллетеней для голосования умершим людям (по некоторым данным, таких "мертвых душ" в стране более 1,5 миллиона).

В ходе круглого стола эксперты напомнили: в США идет масштабное голосование по почте, что в России запрещено. На данный момент от 7 до 10 миллионов американских граждан уже проголосовали именно таким образом. В тоже время данная практика создает возможности для массовых фальсификаций, поскольку обеспечить контроль за досрочным голосованием, идущим на протяжении нескольких месяцев, чрезвычайно сложно.

Согласно Максиму Григорьеву, нынешние президентские выборы в США - "это противоборство дух кампаний - демократической и республиканской - по фальсификации". Кому удастся больше фальсифицировать, тот по всей видимости и выиграет, - резюмировал эксперт.

Профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло призвал не сравнивать российскую и американскую систему выборов в силу совершенно разных политических традиций. Он напомнил, что в США не идет речь о прямой демократии, поскольку в президентской кампании существуют два этапа выборов - сначала избиратели голосуют за выборщиков, и только потом они голосуют за президента. Однако в силу того, что политические оппоненты разглядывают друг друга под лупой, фальсификации путем вбросов и подрисовок исключены, считает Манойло.

По его мнению, скорее можно говорить о манипуляции общественным сознанием избирателей и злоупотреблении властными ресурсами. В том числе со стороны действующего президента США Дональда Трампа, который, критически оценивая голосование по почте, через подконтрольного ему руководителя почтовой службы США предпринял технические меры по сокращению числа почтовых ящиков в стране под предлогом их ремонта.

Эти и другие факторы ведут к процессу разрушения сакральности американских выборов, что отражается в снижении уровня доверия американских избирателей к существующей в стране архаичной электоральной системе, отметил президент КРОС Сергей Зверев.

А что знают о ней граждане России? Не так уж много, согласно руководителю практики политического анализа ВЦИОМ Михаилу Мамонову. "В России большинство граждан не понимают, как устроена избирательная система США. Лишь 24 процента наших граждан утверждают о том, что они в курсе о непрямой системе выборов США. При этом 66 процентов россиян считают, что она неспособна обеспечить справедливость выводов", - сказал Мамонов, сославшись на октябрьское общероссийское исследование ВЦИОМ в виде телефонного опроса среди 1 тысячи респондентов.

И все же при всех недостатках и изъянах именно такая избирательная система позволила США стать мировым лидером, напомнил председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Вместе с тем эксперт отметил, что "США недостаточно уделяют внимание вопросам обеспечения прав своих граждан в области демократических выборов", а "реальные гарантии участия граждан США в управлении государством все больше отходят от современных международных стандартов в этой области, в первую очередь ОБСЕ". И здесь речь идет не только о том, что в консервативном американском избирательном законодательстве не закреплен институт наблюдения, в том числе международного, за выборами, но и о целом ряде проблем с пожизненным поражением в правах отдельных категорий граждан, введения цензов оседлости и грамотности, которые отрезают многих граждан от избирательного процесса, а также широко распространенном двойном голосовании.