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14.10.2020 07:03
Рубрика: Общество

Эпидемиолог назвал обязательную информацию перед прививкой от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать данные о наличии болезней. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Нельзя скрывать ситуации, которые были в анамнезе. Это поможет избежать нежелательных реакций после вакцинации", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал фактор, способный остановить пандемию. Для этого человечеству нужно иметь в своем арсенале сразу несколько эффективных вакцин против вируса SARS-CoV-2. Разнообразие препаратов позволит охватить разные группы населения, при этом их действие будет максимально прицельным.

Напомним, в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Накануне стало известно, что к международным испытаниям российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", стартовавшим в Венесуэле и Беларуси, присоединись Объединенные Арабские Эмираты. Минздрав ОАЭ выдал разрешение и в ближайшее время вакцину начнут прививать добровольцам.

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