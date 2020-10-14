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14.10.2020 20:51
Рубрика: Власть

Госдума приоритетно рассмотрит законопроекты о Госсовете и защите суверенитета

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит новые законопроекты, инициированные президентом РФ и направленные на реализацию новых положений Конституции РФ. Речь о поправках о Госсовете и изменения, направленные на защиту суверенитета. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Внесенные сегодня проекты будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы, сказал Володин, которого цитирует пресс-служба ГД.

"Госсовет необходим для России - страны с федеративным устройством, - уверен спикер. - Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны".

Глава нижней палаты отметил, что в Госсовет, статус которого теперь закреплен в Конституции, согласно законопроекту, входят руководители регионов, избранные гражданами. Таким образом, "обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения", подчеркнул он.

"Принятие законопроекта наполнит сегодняшний Госсовет новым содержанием, которое сделает его более эффективным", - отметил Володин.

Также Госдума рассмотрит законопроекты, которые направлены на защиту и укрепление суверенитета, а также на установление приоритета российского права над международным. Спикер напомнил новое положение Основного Закона: "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ". "Теперь эта конституционная норма будет отражена и в соответствующих федеральных законах", - сказал Вячеслав Володин.

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