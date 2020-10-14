Госсекретарь Совбеза Беларуси и генсек ОДКБ обсудили вопросы безопасности

Обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности состоялся в белорусской столице 14 октября во время встречи государственного секретаря Совета безопасности РБ Валерия Вакульчика с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, сообщили в секретариате Совета безопасности.

Кроме того, обсуждалась и тематика сотрудничества Беларуси в рамках ОДКБ и ход подготовки к заседанию комитета секретарей советов безопасности.

Особое внимание участниками встречи было уделено проходящему с 12 по 16 октября в Беларуси миротворческому учению "Нерушимое братство-2020", в котором задействовано более 900 человек и свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА.

Как ранее информировал "СОЮЗ", командно-штабные учения проводятся в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Контингенты государств - членов ОДКБ Беларуси, России, Армении и Казахстана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, милицейские силы и спасательные подразделения отрабатывают подготовку и ведение миротворческой операции.

Учения проходят в два этапа и завершатся в пятницу розыгрышем практических действий на полигоне Лосвидо в Витебской области. Следует добавить, что все плановые мероприятия учений проводятся с соблюдением строгих санитарных и эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.