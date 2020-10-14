Условием для продления СНВ-3, которое в последнем выступлении в фонде "Наследие" озвучил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, стало временное замораживание размеров ядерных арсеналов обеих стран, а также введение механизмов верификации этого процесса. В довесок Вашингтон не отказывается от идеи документально закрепить необходимость подключения к ядерным ограничениям и Китая. В этом случае, по его словам, США готовы подписать соглашение "хоть завтра", как того очевидно хочет президент Дональд Трамп, рассчитывающий преподнести это в качестве внешнеполитического успеха перед выборами 3 ноября.

Трамп нещадно критиковал все сделки своего предшественника Барака Обамы, при котором и был заключен СНВ-3, а потому никак не может смириться с простым продлением. Чтобы выглядеть "на коне" президенту США обязательно хочется добиться изменений. Но в Вашингтоне в пылу борьбы за власть не оглядываются на то, что договор остался чуть ли не последним якорем, удерживающим мир от новой гонки вооружений, и эффективно выполнял свою функцию: за десять лет Россия и США на треть сократили боезаряды и более чем в два раза - стратегические носители.

Претензии к СНВ-3 звучали с обеих сторон. Американская сторона жалуется на то, что он покрывает бОльшую часть ее арсеналов, чем у России. Хотя эксперт по контролю над вооружениями Стивен Пайфер в статье для Brooking Institution отмечает: "Продление СНВ-3 не внесет ни единой корректировки в планы США по модернизации ядерных сил". Более того, указывает эксперт, выдвигаемые Вашингтоном дополнительные условия требуют не наскока, а длительных переговоров, да и по сути лишают СНВ-3 смысла. В Москве со своей стороны ставили вопросы относительно реальных сокращений арсеналов в США.

Вашингтон продолжает выдвигать заведомо неприемлемые условия для продления СНВ-3, что грозит новой гонкой вооружений

Тем не менее, широкий консенсус экспертного сообщества солидарен в том, что договор свою функцию выполнял. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду заявил, продление СНВ-3 "в интересах наших двух стран, и в интересах стратегической безопасности всего мира". Но, хотя Биллингсли, которого даже американские эксперты считают скептиком контроля над ядерными вооружениями, и утверждает, что между двумя странами достигнуто "принципиальное соглашение на самых высоких уровнях", в Москве звучат совсем иные оценки переговорного процесса. Песков отметил, что "железобетонных договоренностей" пока нет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что в таких условиях для продления договора "нет перспективы". В интервью радиостанции "Спутник" он пояснил: это не означает, что Москва "хлопает дверью и заканчивает все контакты". Но невозможно вести разговор на основе ультиматумов, которые выдвигают США и которые полностью игнорируют принципы, которые десятилетиями были признаны как основа всех договоренностей.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал предложение о заморозке арсеналов "неприемлемым", поскольку решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе, включая вопросы космоса, противоракетной обороны, новыми носителями США стратегической дальности в обычном оснащении. В Вашингтоне эти вопросы отказываются обсуждать. "Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат", - сообщил Рябков агентству РИА Новости.

Требования заведомо невыполнимы и складывается ощущение, что этой возней имитируют деятельность с тем, чтобы потом под предлогом отказа Москвы самим выйти из договора, как это уже было сделано с ДОН и ДРСМД.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Дунаевский

Между тем

Соединенные Штаты намерены развернуть собственные крылатые ракеты средней и меньшей дальности в качестве меры против Китая, располагающего такими системами. Биллингсли рассказал, что Сухопутные войска и Корпус морской пехоты США разрабатывают два варианта таких вооружений. В 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Предлогом стали обвинения в нарушениях в адрес Москвы, а также то, что этот документ не распространялся на Китай. Разрушение этого механизма развязало американцам руки в разработке и развертывании таких ракет.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах, но США не поддержали эту инициативу.