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14.10.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

Kia приступила к испытаниям конкурента Toyota Land Cruiser

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

В середине сентября стало известно, что австралийское подразделение Kia работает над созданием конкурента Land Cruiser Prado и пикапа на его базе. И вот появились "шпионские" фото тестового прототипа.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Известно, что в основе будет лежать рама лестничного типа, то есть с большой долей уверенности можно сказать, что за базу новинок возьмут Kia Mohave, под который замаскирован прототип, выехавший на дороги.

Почему возник такой ажиотаж в связи с тем, что в Австралии Kia по сути запустит продажи того же Mohave? Просто-напросто в Австралии самой крупной моделью марки в сегменте SUV является новый Sorento, имеющий ограничения по буксировке по сравнению с "рамниками". Другими словами, континент требует настоящий внедорожник.

Но ещё больше Австралии нужен пикап, и под личиной Mohave, который был сфотографирован "шпионами", может скрываться именно он. Обратите внимание на клиренс - он гораздо больше, чем у стандартного Mohave.

Казалось бы, что головоломка решена, но есть ряд вопросов. Причина, по которой Kia Mohave до сих пор не добрался до Австралии, - праворульные машины негде выпускать: на заводах в Южной Корее и США "штампуют" леворульные внедорожники, возможности открыть ещё одну линию, на которой можно было бы собирать версии для Австралии, нет.

На опубликованных "спайшотах", кстати, у прототипа тоже левое расположение руля - модель однозначно станет глобальной. Не могли корейцы взять и выпустить автомобиль просто для Австралии, потому что когда речь заходит о пикапах, то первыми на ум приходят Соединённые Штаты. Напомним, что в 2004 году на автосалоне в Чикаго Kia показывала рамный пикап KCV-4 Mojave. Видимо, настало время, когда осуществить задуманное можно до конца.

KCV-4 Mojave. Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia