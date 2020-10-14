Kia приступила к испытаниям конкурента Toyota Land Cruiser

В середине сентября стало известно, что австралийское подразделение Kia работает над созданием конкурента Land Cruiser Prado и пикапа на его базе. И вот появились "шпионские" фото тестового прототипа.

Известно, что в основе будет лежать рама лестничного типа, то есть с большой долей уверенности можно сказать, что за базу новинок возьмут Kia Mohave, под который замаскирован прототип, выехавший на дороги.

Почему возник такой ажиотаж в связи с тем, что в Австралии Kia по сути запустит продажи того же Mohave? Просто-напросто в Австралии самой крупной моделью марки в сегменте SUV является новый Sorento, имеющий ограничения по буксировке по сравнению с "рамниками". Другими словами, континент требует настоящий внедорожник.

Но ещё больше Австралии нужен пикап, и под личиной Mohave, который был сфотографирован "шпионами", может скрываться именно он. Обратите внимание на клиренс - он гораздо больше, чем у стандартного Mohave.

Казалось бы, что головоломка решена, но есть ряд вопросов. Причина, по которой Kia Mohave до сих пор не добрался до Австралии, - праворульные машины негде выпускать: на заводах в Южной Корее и США "штампуют" леворульные внедорожники, возможности открыть ещё одну линию, на которой можно было бы собирать версии для Австралии, нет.

На опубликованных "спайшотах", кстати, у прототипа тоже левое расположение руля - модель однозначно станет глобальной. Не могли корейцы взять и выпустить автомобиль просто для Австралии, потому что когда речь заходит о пикапах, то первыми на ум приходят Соединённые Штаты. Напомним, что в 2004 году на автосалоне в Чикаго Kia показывала рамный пикап KCV-4 Mojave. Видимо, настало время, когда осуществить задуманное можно до конца.