Kia планирует выпустить конкурента Toyota Land Cruiser и пикап

По крайней мере, так говорят источники в Австралии. Издание Motoring пишет, что примерно в 2023 году модельный ряд Kia пополнится двумя новинками: рамным внедорожником, который откусит часть пирога у Toyota Land Cruiser, и пикапом - автомобили этого сегмента популярны на континенте.

Недавно в Австралии стартовали продажи четвёртой генерации Kia Sorento, однако это модель с несущим кузовом, которая имеет ограничения по буксировке и уступает по внедорожному потенциалу рамным внедорожникам.

Не исключено, что речь идёт о новом поколении Kia Mohave, который получит праворульную версию, - в настоящее время эта модель выпускается только с левым расположением руля. Такой вывод можно сделать, исходя из слов Роланда Риверо, руководителя отдела по планированию модельного ряда Kia в Австралии: "Hyundai повезло с тем, что в Южной Корее выпускается Palisade для нашего рынка, а Mohave собирается в Джорджии в США, где просто физически нет возможности запустить ещё одну линию по сборке праворульных машин".

Сегмент пикапом составляет примерно 20% рынка Австралии, поэтому Kia может занять хорошие позиции, предложив своим клиентам правильный продукт. В настоящее время известно, что Hyundai готовит к выходу пикап по мотивам концепта Santa Cruz, однако он создан на платформе нового Hyundai Tucson и будет меньше, чем основные игроки австралийского рынка в этом классе: Ford Ranger и Toyota Hilux. Но в настоящее время клон Hyundai Santa Cruz в исполнении Kia - единственный вариант пикапа, который может быть предложен рынку. С другой стороны, почему бы не сделать рамный пикап на базе Mohave?