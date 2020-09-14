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14.09.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Kia планирует выпустить конкурента Toyota Land Cruiser и пикап

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motoring.com.au Фото: www.motoring.com.au
Фото: www.motoring.com.au

По крайней мере, так говорят источники в Австралии. Издание Motoring пишет, что примерно в 2023 году модельный ряд Kia пополнится двумя новинками: рамным внедорожником, который откусит часть пирога у Toyota Land Cruiser, и пикапом - автомобили этого сегмента популярны на континенте.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Недавно в Австралии стартовали продажи четвёртой генерации Kia Sorento, однако это модель с несущим кузовом, которая имеет ограничения по буксировке и уступает по внедорожному потенциалу рамным внедорожникам.

Не исключено, что речь идёт о новом поколении Kia Mohave, который получит праворульную версию, - в настоящее время эта модель выпускается только с левым расположением руля. Такой вывод можно сделать, исходя из слов Роланда Риверо, руководителя отдела по планированию модельного ряда Kia в Австралии: "Hyundai повезло с тем, что в Южной Корее выпускается Palisade для нашего рынка, а Mohave собирается в Джорджии в США, где просто физически нет возможности запустить ещё одну линию по сборке праворульных машин".

Сегмент пикапом составляет примерно 20% рынка Австралии, поэтому Kia может занять хорошие позиции, предложив своим клиентам правильный продукт. В настоящее время известно, что Hyundai готовит к выходу пикап по мотивам концепта Santa Cruz, однако он создан на платформе нового Hyundai Tucson и будет меньше, чем основные игроки австралийского рынка в этом классе: Ford Ranger и Toyota Hilux. Но в настоящее время клон Hyundai Santa Cruz в исполнении Kia - единственный вариант пикапа, который может быть предложен рынку. С другой стороны, почему бы не сделать рамный пикап на базе Mohave?

Фото: www.motoring.com.au
#Kia