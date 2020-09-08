Марка Hyundai рассказала об испытаниях нового Tucson

Через неделю состоится мировая премьера четвёртого поколения Hyundai Tucson. Ранее компания публиковала первые тизеры новинки, а теперь показала фото машин с испытаний и рассказала о том, через что пришлось пройти новому Tucson.

"Hyundai стремиться создавать автомобили высочайшего качества, и уверенность в нём - предоставление пятилетней гарантии без ограничений по пробегу. Новый Hyundai Tucson прошёл всесторонний комплекс тестирований и испытаний в различных условиях, и покупатели этого автомобиля могут не сомневаться, что они выберут автомобиль с бескомпромиссным качеством", - сказал Андреас-Кристоф Хофманн, вице-президент по маркетингу и продукции Hyundai Motor Europe.

Новый Hyundai Tucson тестировался на дорогах общего пользования в Европе, прошёл комплекс испытаний скоростью на Нюрбургринге (да-да, где у него чуть не отлетело колесо), проверялся на прочность жарой юга Испании и холодами Швеции. Один из заключительных этапов тестирования четвёртого поколения проходил на высокогорной дороге Гросглоккнер: кроссовер буксировал прицеп по сложному серпантину.

Жёсткость кузова проверяли, распахнув все двери, панорамную крышу и вывесив машину по диагонали: во время этого испытания двери закрылись обратно без проблем. Также Tucson заставляли ездить по водной преграде глубиной 20-30 см.

Мировая премьера модели состоится 15 сентября 2020 года. Производство будет организовано на предприятии Hyundai Motor Manufacturing Czech в Ношовице, Чешская Республика. Ранее "РГ" публиковала список моторов, с которыми будет продаваться новый Hyundai Tucson.