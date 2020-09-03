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03.09.2020 08:15
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Tucson: внешность концепта, нетрадиционный салон и два размера

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai опубликовала тизеры четвёртой генерации кроссовера Tucson. Мировая премьера состоится в режиме онлайн 15 сентября 2020 года.

Фото: Пресс-служба Peugeot.
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Прообразом нового Hyundai Tucson является концепт Vision T, созданный по лекалам параметрического дизайна.

"Миссия "Чувственной спортивности" (название дизайнерской философии Hyundai, дебютировавшей на новом Elantra - прим. "РГ") - усилить эмоциональные качества автомобиля.

Мы хотим, чтобы наши клиенты были тронуты, хотим задеть их за живое, пробудить настоящие эмоции", - сказал Санг Юп Ли, вице-президент по дизайну и глава международного дизайн-центра Hyundai.

В Hyundai отметили, что это будет первый в мире компактный кроссовер, который доступен в двух вариантах размерности, но в обоих случаях будет называться Tucson. Также было отмечено, что колёсная база и ширина новинки стали больше, чем у предшественника.

Салон стал заметно просторнее не только благодаря увеличению габаритов, но и за счёт переосмысление подхода к компоновке элементов. Например, приборная панель не имеет привычного массивного корпуса. Оформление центральной консоли в компании сравнили с мощным водопадом.

Ранее была опубликована информация, какие моторы получит новый Hyundai Tucson.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai