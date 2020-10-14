Кроссоверы Hyundai самовозгораются по неизвестной причине

Корейская Hyundai условно-добровольно отзовёт 77 тысяч электрокроссоверов Kona Electric. Об этом пишет агентство Yonhap.

Причиной массового отзыва является угроза самовозгорания. Сервисная кампания предполагает замену аккумуляторных батарей и обновление софта на электрокроссоверах, которые были выпущены в период с сентября 2017 года по март 2020 года.

Уже известно о 13 случаев самовозгорания Kona Electric. В транспортном департаменте Южной Кореи считают, что источником возгорания может быть короткое замыкание в аккумуляторном блоке.

В Hyundai ещё не выяснили причины пожаров, но при этом в LG (поставщик аккумуляторов) опровергают выводы департамента. Специалисты Hyundai и LG ведут совместное расследование.

В августе текущего года Hyundai представил "электрический" суббренд IONIQ. Уже анонсированы среднеразмерный кроссовер IONIQ 5, седан IONIQ 6 и большой внедорожник IONIQ 7.