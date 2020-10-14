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14.10.2020 06:54
Рубрика: Власть

Медведев призвал за счет государства обеспечивать россиян лекарствами по рецептам

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Граждан нужно обеспечить лекарствами по рецептам врачей за счет государства, используя механизмы обязательного лекарственного страхования. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по подготовке предвыборной программы ЕР.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
России удалось избежать спекулятивного роста цен на лекарства

Он поручил в новой программе "Единой России" отразить и новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, укреплению первичного звена, поддержке медиков и медобразования, а также по развитию отечественной фармакологической промышленности, пишет ТАСС.

Ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что обеспечивать жизненно необходимыми лекарствами детей с редкими заболеваниями обязано государство. По словам главы надзорного ведомства, это сфера, где нарушения ни в коем случае недопустимы. В России регулярно проводятся проверки исполнения требований законодательства об оказании медицинской помощи таким детям, назначении им лечения и предоставления лекарственных препаратов.

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