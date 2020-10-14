Культура
14.10.2020 15:49
Текст: Марина Кузьмич (кuzmich@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 38(954)

Во все колокола

Монастырю в Жировичах - 500 лет
Чтобы приблизиться к ответу на глубинные внутренние вопросы, тысячи паломников едут и идут в Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь, расположенный недалеко от белорусского города Слоним в Гродненской области. С особым чувством они посещают эти святые места в год юбилейный, когда отмечается 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного обретения и 500-летие со времени основания Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря.
Жировичская обитель на протяжении пяти столетий укрепляла веру людей. Фото: Александр Кулевский Жировичская обитель на протяжении пяти столетий укрепляла веру людей. Фото: Александр Кулевский
Жировичская обитель на протяжении пяти столетий укрепляла веру людей. Александр Кулевский

Значительная часть праздничных мероприятий была запланирована на май. Однако сложная эпидситуация не позволила отметить юбилей со всей пышностью и размахом. Торжества перенесли на осень. Но эти вынужденные меры ярких красок знаковым датам не убавили.

Фото: БЕЛТА
Памятный камень заложили в Жировичском монастыре

Елена Петровна приехала в Жировичи из Слонима вместе со своей семьей. Говорит, что наведываться на святую землю для них добрая традиция.

- Так благостно на душе в эти прекрасные дни, - призналась она. - Выходишь из автобуса на дорогу, ведущую к обители, и сразу впечатляет пространство, которое встает перед глазами. Отрадно, что и этот год не стал для нас исключением.

Особенный момент в дни торжеств - освящение новых колоколов и временной звонницы у Явленского храма. 12 колоколов, подаренных Россией в честь юбилея монастыря, отлиты в Воронеже. На самом большом из них выгравированы слова: "Попечение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко".

Освящение звонницы и подаренных колоколов - значимое и для белорусского, и для российского народов событие, олицетворение крепкой дружбы между нашими странами, отметил во время торжественной церемонии посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

- Жировичская обитель на протяжении пяти столетий укрепляла веру людей, давала убежденность в том, что, преодолевая невзгоды, воздавая молитву и веруя в Бога, становишься сильнее, - сказал он. - Дорога к храму делает наши народы еще сплоченнее. Сегодня Россия и Беларусь вместе. Мы хотим, чтобы миллионы белорусов и россиян, всматриваясь в историю, находили слова, чтобы сказать о том, что нас объединяет.

Фото: БЕЛТА
Россия подарила Жировичскому монастырю в Беларуси 12 колоколов

Ремонтно-восстановительные работы в Жировичском монастыре продолжаются. За это время внешний облик обители, духовной школы, которая находится на его территории, значительно изменился. Построен трапезный комплекс, завершается капитальный ремонт братского корпуса. Спустя время появится еще и новая колокольня, которая будет построена при участии России. Во время празднования юбилея был заложен первый камень на месте ее возведения. Звонница высотой 58 метров станет самой высокой в Беларуси.

Во время торжеств все желающие могли поучаствовать в молебне и поклониться чудотворному образу Божией Матери Жировичской, преподобномученику Серафиму Жировичскому, памятник которому был открыт в честь юбилея.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»