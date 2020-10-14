Монастырю в Жировичах - 500 лет

Чтобы приблизиться к ответу на глубинные внутренние вопросы, тысячи паломников едут и идут в Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь, расположенный недалеко от белорусского города Слоним в Гродненской области. С особым чувством они посещают эти святые места в год юбилейный, когда отмечается 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного обретения и 500-летие со времени основания Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря.

Значительная часть праздничных мероприятий была запланирована на май. Однако сложная эпидситуация не позволила отметить юбилей со всей пышностью и размахом. Торжества перенесли на осень. Но эти вынужденные меры ярких красок знаковым датам не убавили.

Елена Петровна приехала в Жировичи из Слонима вместе со своей семьей. Говорит, что наведываться на святую землю для них добрая традиция.

- Так благостно на душе в эти прекрасные дни, - призналась она. - Выходишь из автобуса на дорогу, ведущую к обители, и сразу впечатляет пространство, которое встает перед глазами. Отрадно, что и этот год не стал для нас исключением.

Особенный момент в дни торжеств - освящение новых колоколов и временной звонницы у Явленского храма. 12 колоколов, подаренных Россией в честь юбилея монастыря, отлиты в Воронеже. На самом большом из них выгравированы слова: "Попечение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко".

Освящение звонницы и подаренных колоколов - значимое и для белорусского, и для российского народов событие, олицетворение крепкой дружбы между нашими странами, отметил во время торжественной церемонии посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

- Жировичская обитель на протяжении пяти столетий укрепляла веру людей, давала убежденность в том, что, преодолевая невзгоды, воздавая молитву и веруя в Бога, становишься сильнее, - сказал он. - Дорога к храму делает наши народы еще сплоченнее. Сегодня Россия и Беларусь вместе. Мы хотим, чтобы миллионы белорусов и россиян, всматриваясь в историю, находили слова, чтобы сказать о том, что нас объединяет.

Ремонтно-восстановительные работы в Жировичском монастыре продолжаются. За это время внешний облик обители, духовной школы, которая находится на его территории, значительно изменился. Построен трапезный комплекс, завершается капитальный ремонт братского корпуса. Спустя время появится еще и новая колокольня, которая будет построена при участии России. Во время празднования юбилея был заложен первый камень на месте ее возведения. Звонница высотой 58 метров станет самой высокой в Беларуси.

Во время торжеств все желающие могли поучаствовать в молебне и поклониться чудотворному образу Божией Матери Жировичской, преподобномученику Серафиму Жировичскому, памятник которому был открыт в честь юбилея.