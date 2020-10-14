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14.10.2020 14:32
Рубрика: Культура

Музыка против пандемии

В Ярославле "Солистам Москвы" впервые пришлось выступать без своего худрука
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 232(8286)
В Ярославской области прошел XII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.
По словам артистов, сейчас каждый концерт превращается в событие большего масштаба, чем раньше. Фото: Ирина Штольба По словам артистов, сейчас каждый концерт превращается в событие большего масштаба, чем раньше. Фото: Ирина Штольба
По словам артистов, сейчас каждый концерт превращается в событие большего масштаба, чем раньше. Фото: Ирина Штольба

Он планировался и проходил в сложных условиях пандемии. Традиционно весенний, майский, в этом году праздник музыки был перенесен на октябрь. А незадолго до его открытия с диагнозом COVID-19 был госпитализирован артистический директор фестиваля Юрий Башмет. И хотя ко дню старта фестивальных концертов, 5 октября, маэстро из больницы выписали, на открытие он приехать не мог. "Солистам Москвы" впервые пришлось выступать без своего художественного руководителя, дирижера и солиста.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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- Мы предложили всем участникам ансамбля "Солисты Москвы" не только солировать, но и стать как бы содирижерами в концерте-открытии с учетом болезни Юрия Башмета. Они все выразили большое желание и интерес попробовать, - рассказал гендиректор Русского концертного агентства (РКА) Дмитрий Гринченко.

По словам господина Гринченко, правки в программу фестиваля вносились до последнего момента, потому что кто-то из исполнителей не смог долететь, кто-то заболел. Однако, несмотря ни на что, фестиваль по наполнению и разнообразию получился очень интересным, считают в РКА.

- Мы постарались привезти музыкантов и коллективы, которые в Ярославле либо никогда не были, либо были очень давно, - рассказал гендиректор РКА.

Например, впервые в Ярославле выступил Российский национальный оркестр со своим создателем, вдохновителем и бессменным руководителем пианистом-виртуозом Михаилом Плетневым. Маэстро, как и на все свои выступления, приезжал в столицу Золотого кольца со своим концертным роялем. Он исполнил для благодарных слушателей Третий концерт Бетховена и Второй концерт Сен-Санса.

Народный артист России, лауреат Государственной премии Николай Луганский, которого французская газета Le Monde назвала "одним из самых выдающихся артистов нашей эпохи", в Ярославле концертировал тоже впервые. Он исполнил для местных меломанов произведения Грига и Шопена, а перед этим "прошел 10 километров по Ярославлю", изумившись красоте города. "Сколько лет я играю на рояле, концертирую, а в Ярославле оказался в первый раз, и для меня это было абсолютным удивлением", - привел слова пианиста Дмитрий Гринченко (сам маэстро готовился к концерту - открытию фестиваля).

Зрители, истосковавшиеся по качественному продукту, от всей души аплодировали и кричали "браво!"

Подарком для ярославцев стало и несколько премьер. В частности, посвященный 160-летию со дня рождения А. П. Чехова и 180-летию П. И. Чайковского спецпроект фестиваля "Ч + Ч". В Русском концертном агентстве рассказали, что в первый раз музыкально-драматическая композиция была показана в Клину, в Доме-музее Чайковского, но потом она серьезно менялась и дорабатывалась, поэтому ее по праву можно считать премьерной. Еще одна новинка - посвященный 160-летию со дня рождения А. П. Чехова и 180-летию П. И. Чайковского совместное выступление ведущего российского джазового трубача Вадима Эйленкрига и его нового ансамбля "Эйленкриг Crew" с симфоническим оркестром "Новая Россия". По словам Дмитрия Гринченко, "эта абсолютно новая программа" после старта фестиваля в Москве еще репетировалась.

Кстати, в программе ярославского фестиваля Юрия Башмета - 2020 были два музыкально-литературных действа - очень полюбившийся публике формат.

- Я уже, наверное, более 10 лет с удовольствием принимаю предложения выступать с оркестром. Знаете, это невероятное удовольствие. Когда у тебя за спиной шепчут эти домры. Вот так вот, как-то еле-еле, тихо... Это просто шприц с адреналином в спину, - признался актер Сергей Гармаш.

Фото: Reuters
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К сожалению, существующие ограничения позволяли заполнять концертные залы только наполовину. Однако, несмотря ни на что, приходившие на фестиваль любители музыки, истосковавшиеся по качественному продукту, от всей души аплодировали и кричали "браво!".

- По-моему эти 50 процентов хлопают сильнее, чем раньше сто, - поделилась своими впечатлениями от концертов последнего времени российско-бельгийская скрипачка Татьяна Самуил перед открытием фестиваля. И в Ярославле это подтвердилось. - Что-то изменилось в восприятии публики, изменилось для музыкантов и для слушателей. Каждый концерт превращается в событие большего масштаба, чем раньше, в какое-то магическое действо. Зрители чувствуют, что это действительно что-то важное и ценное для них.

Справка "РГ"

Фестиваль Юрия Башмета в Ярославской области проходил с 5 по 13 октября. В его программе было восемь больших концертов в Ярославле и концерты в Рыбинске, Угличе и поселке Некрасовское. В качестве солистов выступили выдающиеся мастера отечественного фортепианного искусства Михаил Плетнев и Николай Луганский; лучшие трубачи России Владислав Лаврик и Вадим Эйленкриг, лауреат премии "Casta diva", солистка Большого и Мариинского театров Екатерина Губанова, а также российско-бельгийская скрипачка Татьяна Самуил, пианистка Ксения Башмет, южнокорейская скрипачка Е Юн Чой (самая юная участница Международного конкурса имени П. И. Чайковского за всю его историю) и другие. Театрально-драматическую часть фестиваля представляли актеры Сергей Гармаш, Дарья Белоусова, Сергей Епишев и Ольга Смирнова. Кроме того, в фестивале традиционно принимали участие сразу два коллектива маэстро Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия".

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