Совфед 21 октября рассмотрит постановление по аварии в Норильске

Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 21 октября рассмотрит проект постановления о ситуации в Норильске, где в мае произошел разлив топлива. Об этом сообщил в среду вице-спикер СФ Николай Журавлев​​​.

Делегация верхней палаты российского парламента 13 октября посетила Норильск, ознакомилась с ходом очистных работ, а 14 октября в Красноярске состоялось совместное заседание профильных комитетов.

"По итогам поездки будет подготовлен доклад и проект постановления, который будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании" - приводит слова Журавлева РИА Новости. Заседание Совфеда назначено на среду 21 октября.

Сенатор также заявил, что по всем направлениям деятельности должна быть подготовлена "дорожная карта" и "распределены зоны ответственности между местными, региональными властями, градообразующим предприятием с участием федеральных органов власти".

По мнению Журавлева, проблемы с экологией в Норильске и до аварии на ТЭЦ-3, это один из самых загрязненных городов не только в России, но и в мире. Штраф, который суд определит владельцу объекта - компании "Норникель", должен пойти "на решение экологических проблем города и ликвидацию последствий аварии", добавил парламентарий.

Власти региона считают, что аварии на ТЭЦ-3 можно было бы избежать, если бы "Норникель" уделял больше внимания техническому состоянию своей инфраструктуры.

"Причины аварии имели предотвратимый характер, будь это изношенность оборудования, халатность должностных лиц или даже таяние вечной мерзлоты. В силах и в воле "Норильского никеля" было не допустить такого развития событий", - заявил глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, который также принял участие в заседании.

Губернатор края Александр Усс раскритиковал стратегию менеджмента компании, которая, по его мнению, и привела к ЧП в Норильске. "Почему произошла авария? Это досадная случайность или к тому давно шло? Скорее, все-таки второе. Анализ управленческой стратегии компании в последние годы свидетельствует, что эта стратегия была направлена прежде всего на извлечение дивидендов в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач", - сказал он. Глава региона подчеркнул, что дивиденды в "Норникеле" в прошлом году составили более 320 млрд рублей, при этом в краевой бюджет были уплачены налоги в размере - 60 млрд рублей, в федеральный - 40 млрд рублей.

В "Норникеле" обещают пересмотреть систему технического контроля, сообщил вице-президент компании, директор Заполярного филиала Николай Уткин. По его словам, численность персонала, который должен следить за состоянием объектов, увеличена, а диагностика будет вестись с применением современных технологий. "Это информационные системы мониторинга зданий и сооружений, датчики, задействованы спутниковые системы - для этого у нас уже сегодня создается операционный центр", - сказал Уткин. Он добавил, что особое внимание будет уделено состоянию вечной мерзлоты под объектами, чтобы не допустить аварий из-за движения грунтов.

Напомним, один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате чего в почву и воду попало более 2о тысячи тонн топлива.

В Ростехнадзоре рассматривают несколько возможных причин ЧП: ошибку при проектировании резервуара, нарушение правил строительно-монтажных работ, неправильную эксплуатацию и климатическое воздействие.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму порядка 148 млрд рублей и направил "Норникелю" требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В компании с этой суммой не согласились и назвали свою цифру - 21,4 млрд рублей. Па факту аварии возбуждено уголовное дело.