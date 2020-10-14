Декан факультета СПбГУ рассказал о планах Соколова жениться на Ещенко

Историк Олег Соколов делился с планами жениться на Анастасии Ещенко с деканом истфака СПбГУ Абдуллой Даудовым. Об этом сам Даудов сообщил на заседании суда, где рассматривается дело Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

В частности, Даудов сообщил, что о романтической связи между Олегом Соколовым и Анастасией Ещенко, декан узнал весной прошлого года, рассказали коллеги. Далее Даудов побеседовал с Соколовым, тот заверил декана о том, что его намерения серьезны, они с Анастасией друг друга любят и дело идет к свадьбе. Декан уточнил, что отношениями Соколова и Ещенко не интересовался, подчеркнув, что это их личное дело.

Сам Олег Соколов также во время следствия неоднократно говорил о том, что они с Ещенко планировали пожениться. Даже подавали заявление в ЗАГС. Но потом историк столкнулся с прозой жизни, а именно, нехваткой денег на церемонию. Финансовая дыра в бюджете Соколова возникла, как говорит сам историк, из-за поездки с Анастасией во Францию, также ученый принимал активное участие в подготовке к 250-летию Наполеона, которое отмечалось в августе прошлого года. Тогда петербургские специалисты по истории Франции даже сняли дворец под Петербургом, чтобы провести бал. Историк Соколов также сдавал деньги на аренду. Поняв, что денег на свадьбу нет, пара решила перенести церемонию на более позднее время, в частности, заявление в ЗАГС, как говорил на суде Соколов, планировалось отнести в ноябре 2019 года.

Но 9 ноября 2019 года в реке Мойке были обнаружены части тела Анастасии Ещенко. Олег Соколов признался, что застрелил девушку во время ссоры, а тело расчленил, чтобы скрыть следы преступления.