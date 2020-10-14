Новости

Лавров процитировал песню Слепакова 16:01
Голикова заявила, что новых ограничительных мер из-за коронавируса не нужны 16:00
Приезжие в Москве ограбили таксиста на 34 тысячи рублей 15:59
Голикова: Заболеваемость COVID-19 среди детей снижается 15:54
В Иванове объявлен в розыск мужчина с охотничьим ружьем 15:40
Матвиенко: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной 15:38
Лавров обсудил с главой МИД Италии "недружественные шаги ЕС" 15:34
В Симферополе на памятник "Крымскому учителю" надели маски 15:32
Медведев: Закрытие границ неэффективно для борьбы с коронавирусом 15:17
Декан факультета СПбГУ рассказал о планах Соколова жениться на Ещенко 15:08
Челябинка получила Оксфордскую стипендию за изучение твиттера Трампа 15:05
Лучшим фотографом дикой природы признан россиянин 15:00
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы 14:53
Премьер Киргизии рассказал о возможной отставке президента страны 14:48
Танковая дивизия на Урале получила 10 модернизированных Т-72Б3М 14:48
Шадаев: Под сети 5G освободят частоты 4,7-4,9 ГГц 14:33
Петербургские следователи выяснили, как был убит рэпер Энди Картрайт 14:27
Вучич: Сербия ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса 14:20
В Сибири полицейского арестовали по делу об убийстве трансгендера 14:13
В Кремле прокомментировали заявления Вашингтона про ядерные арсеналы 14:02
БК "Зенит" засчитаны два поражения в Евролиге 13:56
В Новосибирске арестовали фигурантку дела о взятке в мэрии 13:49
Флот "Газпрома" готовится к прокладке последних километров "Северного потока" 13:48
Лавров: Запад использует "негодные" средства в Беларуси 13:28
Видео: Заснувшую на Балтийском дне британскую супербомбу пришлось взорвать 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 15:08
Рубрика: Происшествия

Декан факультета СПбГУ рассказал о планах Соколова жениться на Ещенко

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Историк Олег Соколов делился с планами жениться на Анастасии Ещенко с деканом истфака СПбГУ Абдуллой Даудовым. Об этом сам Даудов сообщил на заседании суда, где рассматривается дело Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В Петербурге суд рассмотрит иск историка Соколова к обидевшей его девушке

В частности, Даудов сообщил, что о романтической связи между Олегом Соколовым и Анастасией Ещенко, декан узнал весной прошлого года, рассказали коллеги. Далее Даудов побеседовал с Соколовым, тот заверил декана о том, что его намерения серьезны, они с Анастасией друг друга любят и дело идет к свадьбе. Декан уточнил, что отношениями Соколова и Ещенко не интересовался, подчеркнув, что это их личное дело.

Сам Олег Соколов также во время следствия неоднократно говорил о том, что они с Ещенко планировали пожениться. Даже подавали заявление в ЗАГС. Но потом историк столкнулся с прозой жизни, а именно, нехваткой денег на церемонию. Финансовая дыра в бюджете Соколова возникла, как говорит сам историк, из-за поездки с Анастасией во Францию, также ученый принимал активное участие в подготовке к 250-летию Наполеона, которое отмечалось в августе прошлого года. Тогда петербургские специалисты по истории Франции даже сняли дворец под Петербургом, чтобы провести бал. Историк Соколов также сдавал деньги на аренду. Поняв, что денег на свадьбу нет, пара решила перенести церемонию на более позднее время, в частности, заявление в ЗАГС, как говорил на суде Соколов, планировалось отнести в ноябре 2019 года.

Но 9 ноября 2019 года в реке Мойке были обнаружены части тела Анастасии Ещенко. Олег Соколов признался, что застрелил девушку во время ссоры, а тело расчленил, чтобы скрыть следы преступления.

Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

Главное сегодня

В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Матвиенко: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете