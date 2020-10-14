Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта

Петербургские следователи задержали тещу рэпера Энди Картрайта. Женщину подозревают в пособничестве убийству музыканта, сообщила "РГ" адвокат тещи и жены рэпера Ирина Скурту.

"Это бред", - прокомментировала Скурту подозрения следователей.

Напомним, рэпер Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) погиб в начале августа. Полиции о смерти музыканта сообщила жена рэпера Марина Кохал. Правда, понять, что случилось с рэпером, судмедэксперты долго не могли: тело Картрайта было расчленено на множество мелких фрагментов.

Кохал заявила, что пришла домой и нашла мужа мертвым, а потом не хотела расстраивать поклонников и решила скрыть его смерть, расчленив тело. Следователи выразили сомнение в правдивости этой версии и ходатайствовали об аресте Кохал.

Сегодня в СК по Петербургу заявили, что выяснили: незадолго до смерти музыканта Кохал приобретала в аптеке некие лекарственные препараты, которые, как считают в следствии она использовала для убийства мужа.

Марина Кохал с Энди Картрайтом жили в Петербурге в квартире на Невском проспекте. С ними же проживала мать Кохал.

Следователи допрашивали ее с первого дня, как стало известно о смерти рэпера. Женщина говорила следователям, что была свидетелем расчленения тела Картрайта, но в полицию не шла, боялась за дочь. После ареста Марины Кохал теща была в статусе свидетеля.

Но сегодня к ней пришли следователи. Так как квартира, где умер музыкант, сейчас опечатана, то теща временно живет у одного из своих адвокатов. В этой квартире женщину и задержали.

Согласно нынешней версии следствия, в момент убийства теща находилась в квартире вместе с дочерью.