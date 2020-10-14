В Новороссийске ребенок проглотил пятирублевую монету

В Новороссийске врачам удалось извлечь из желудка ребенка пятирублевую монету без хирургического вмешательства. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram местной городской больницы № 1.

"С мальчиком, который находился под внутривенным наркозом, работал врач-эндоскопист, - говорится в сообщении. - Инородный предмет доставали при помощи прибора для осмотра внутренних органов - эндоскопа. Процедура прошла успешно, без осложнений".

Как ранее сообщала "РГ", в Новороссийске врачи спасли ребенка, проглотившего две монеты - достоинством два рубля и рубль. А почти год назад там же детские хирурги провели операцию годовалому малышу, из пищевода которого достали десятирублевую монету.

Врачи просят родителей беречь здоровье своих детей, предупреждая, что любое вмешательство травматично для ребенка, даже если оно выполнено на самом современном оборудовании и профессионалами.