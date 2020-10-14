На прошлой неделе активист фонда "Городские проекты" Александр Евдокимов прочел тюменцам лекцию о… трамваях. К чему бы это, ведь 11 лет назад в столице Западной Сибири ликвидировали троллейбусы: "рогатое хозяйство" (сами машины, подстанции, опоры, контактная сеть) к тому времени порядком износилось, а восстановления требовало затратного.

И вот в нынешнем сентябре местные паблики взорвались от комментариев по поводу возможной, прямо-таки революционной трансформации транспортной сети. Город разделился на три лагеря: "за трамваи", "против трамваев" и "это фейк". В пресс-службе мэрии ситуацию комментируют лаконично: "Программой комплексного развития Тюмени предусмотрено в период 2030-2040 годов создание альтернативного внеуличного транспорта общего пользования". Собственно, речь именно о трамвае.

Плюсов у этого вида транспорта много: он быстрый, поскольку ездит по рельсам и не стоит в пробках, экологичный, ведь не выделяет выхлопных газов, функциональный - может перевозить до девяти тысяч человек в час по одной линии. Тот же Евдокимов подсчитал, что в среднем одна поездка по Тюмени займет у пассажира 20-30 минут. Где проложат колею, пока неясно. Урбанисты мечтают, чтобы трамвайные пути соединили исторический центр и густонаселенные спальные районы. Прекрасно. Но работа предстоит серьезная и долгая: через город течет Тура, проходит железная дорога, тут изрядное количество мостов и эстакад. Тем не менее общественник собирает информацию о том, сколько стоит запустить экологичный транспорт, и, видимо, настроен общаться на эту тему с представителями городской администрации.

Сейчас структура транспорта Тюмени не слишком разнообразна: троллейбусов нет, электробус всего один (катается до аэропорта Рощино), по 109-ти маршрутам ездят 1150 автобусов, из которых 45 процентов - малого класса, остальные - среднего, большого и особо большого. В планах на ближайшие три года в связи со строительством новых микрорайонов и дорог изменить 17 маршрутов и отменить шесть.

Задумывая "альтернативный внеуличный транспорт", администрация не забывает про основной вид - автобусы. К 2023 году все их обещают оснастить системой видеонаблюдения, автоматическими звуковыми информаторами, почти четверть единиц транспорта приспособят для перевозки маломобильных групп населения. А раньше, к 2022-му, 15 процентов автопарка переведут на пропан-бутан и метан.

- Перевозчики самостоятельно проводят процедуру обновления автопарка, в том числе принимают решение о выборе марки. Средний возраст автобусов на муниципальных маршрутах Тюмени составляет 4,5 года, - отметил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

В разработке параллельно находится проект "Тюменский велопрокат". Директор ответственного за инициативу департамента Игорь Фролов говорит о 360 двухколесных машинах для горожан и гостей Тюмени, привязанных к 36 станциям проката, радиус действия каждой из них - 700 метров. Пока для велосипедистов проложили чуть более 62 километров специальной трассы, в разработке еще 133 километра.

Да, велосипед, как и трамвай, более экологичная альтернатива автобусно-маршруточной сети. Но и столь же призрачная. Не каждый готов добираться на работу, крутя педали, особенно в условиях сибирской зимы. Трамвай комфортнее, но и цена вопроса несоизмеримо выше. К тому же возведенная за последние годы дорожная инфраструктура - многоуровневые развязки, расширенные улицы, новые мосты - заточена под автотранспорт. Приспособить ее под рельсовый - еще одна сложнейшая задача, решение которой, судя по всему, пока не проработано.