В Челябинской области отменили обвинительный приговор экс-омбудсмену

Рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, Челябинский областной суд отменил обвинительный приговор Центрального районного суда, которым правозащитник был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении, сообщили в среду в судебной инстанции

- Судом апелляционной инстанции уголовное дело возвращено прокурору в связи с существенным нарушением права осужденного на защиту, - пояснили в пресс-службе суда. - Также судом вынесено частное определение в адрес президента Адвокатской палаты Челябинской области и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области в связи допущенными адвокатом и следователем грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона.

Ранее суд установил, что в период с 1 марта 2017 года по 11 мая 2017 года Севастьянов совершил покушение на хищение бюджетных средств в виде гранта на развитие фермерского хозяйства, предоставив в минсельхоз региона документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о покупке коров.

В апелляционных жалобах осужденный и его адвокаты настаивали на полном оправдании, указывая на отсутствие какого-либо корыстного умысла с его стороны, а также на нарушения, допущенные во время следствия.

Как уже сообщала "РГ", экс-омбудсмена в феврале прошлого года задержали в Москве по подозрению в покушении на хищение средств региональной программы развития фермерских хозяйств. Именно так расценили правоохранительные органы участие Севастьянова в конкурсе минсельхоза на получение гранта на сумму в три миллиона рублей.

После ухода с поста регионального уполномоченного по правам человека Севастьянов решил переквалифицироваться в фермеры и представил в минсельхоз региона документы о создании КФХ и покупке дойного стада. Эту покупку, для выполнения условий минсельхоза он оформил "задним числом", что впоследствии и расценили, как подлог.

Сам Севастьянов вину не признал и даже в последнем слове пытался доказать, что обвинение надумано. Якобы деньги он намеревался потратить по целевому назначению - на организацию фермы. Зато после того, как его заявку на получение гранта отклонили, у следствия появилась возможность заявить о намерении правозащитника их похитить.