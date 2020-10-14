Экономика
14.10.2020 16:49
Текст: Юрий Сизов

Россия и Беларусь увеличивают число авиарейсов между странами

Спустя три недели после возобновления 21 сентября прямого сообщения между столицами Союзного государства, число рейсов по маршруту Москва - Минск увеличилось до трех раз в неделю. Это решение на взаимной основе принято российским оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, информирует БЕЛТА, напомнив, что с конца предыдущего месяца национальные перевозчики "Белавиа" и "Аэрофлот" выполняли только по одному рейсу между столицами двух государств.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС

Кроме того, стало известно, что уже с 1 ноября в российской столице планирует возобновить авиасообщение с Японией, рейсы тоже будут осуществляться три раза в неделю: два рейса Москва - Токио и один рейс Владивосток - Токио. Кроме того, правительство РФ приняло решение возобновить авиасообщение с Сербией и Кубой. Рейсы по направлениям Москва - Белград будут осуществляться два раза в неделю, по направлению Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара - также два раза в неделю.

Помимо этого, российской стороной принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ.

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