Россия и Беларусь увеличивают число авиарейсов между странами

Кроме того, стало известно, что уже с 1 ноября в российской столице планирует возобновить авиасообщение с Японией, рейсы тоже будут осуществляться три раза в неделю: два рейса Москва - Токио и один рейс Владивосток - Токио. Кроме того, правительство РФ приняло решение возобновить авиасообщение с Сербией и Кубой. Рейсы по направлениям Москва - Белград будут осуществляться два раза в неделю, по направлению Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара - также два раза в неделю.

Помимо этого, российской стороной принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ.