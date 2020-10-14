Спасатели МЧС хотят получить право, условно говоря, действовать в экстремальных ситуациях без оглядки на возможность нанесения сопутствующего спасению материального ущерба. Нередко это жизненная необходимость.

Такие возможности предусматривает доработанный законопроект о поправках в действующий Закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". МЧС хочет закрепить в законодательстве два понятия "оправданный риск" и "крайняя необходимость" при проведении спасательных работ.

Те, кто сталкивался с работой пожарных, знают, что им, бывает, приходится ломать рамы и даже выбивать двери, чтобы проникнуть в помещение. Некогда им подбирать ключи, когда из подъезда валит густой дым. Типичная картина: пьяный гражданин закурил на диване - и сам угорел, и квартиру поджег. Наряд приезжает - а как проникнуть в квартиру?

Юридически это частная собственность, которая еще и может принадлежать третьим лицам, а не угоревшему гражданину. И они могут подать к МЧС иск за компенсацию материального ущерба. Логика хозяев проста. Мол, арендатор или квартиросъемщик всего лишь диван спалил, а спасатели полквартиры разнесли. Им, а также нерадивым автолюбителям, которые своими машинами загораживают пожарный проезд, зачастую безразлично, что если бы не оперативные действия пожарных, то мог бы сгореть весь подъезд.

Чтобы избежать подобных коллизий в судах, в МЧС и предлагают ввести понятие действий в условиях "крайней необходимости".

Понятно, что право рушить все вокруг спасатели не получат. Им в любом случае придется доказывать эту самую "крайнюю необходимость", но, если поправки пройдут, это, конечно, облегчит работу в экстремальных ситуациях.

Помимо этого, закрепление понятий "крайняя необходимость" и "оправданный риск" позволит руководителям тушения пожаров и спасательных операций избегать неоправданных наказаний в случае травм и даже гибели подчиненных. Спасатели постоянно рискуют, и бывает, риск приводит к потерям. В чрезвычайных ситуациях руководителям приходится принимать сложные решения, порой в условиях полной неопределенности.

В качестве примера в МЧС приводили аварии в шахтах, при которых в условиях выхода из строя большинства штатных систем жизнеобеспечения руководители спасательных операций не располагали достоверной информацией для оценки состояния горных выработок и прогнозирования возможных повторных взрывов.

Сейчас доработанная редакция законопроекта согласована со всеми заинтересованными ведомствами и направлена в правительство РФ. Если поправки получат одобрение и там, то вероятность принятия закона станет высокой.