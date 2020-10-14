Volkswagen подтвердил, что кроссовер Taos появится в России

Российское представительство Volkswagen отреагировало на премьеру кроссовера Taos, подтвердив планы по выводу новинки на отечественный рынок.

"В России Volkswagen успешно придерживается стратегии развития модельного ряда SUV. Более компактный кроссовер, чем бестселлер Tiguan, прекрасно впишется в актуальный модельный ряд Volkswagen на российском рынке", - сообщили в пресс-службе немецкого бренда.

Скорее всего, Volkswagen Taos будет продаваться в России под другим названием. Его, а также спецификации модели, цены и дату начала продаж объявят позднее. Предполагается, что новый кроссовер будет перелицованной версией Skoda Karoq, вместе с которым он будет выпускаться на мощностях завода в Нижнем Новгороде.

Мировая премьера Volkswagen Taos состоялась 13 октября 2020 года. Если подтвердится предполагаемый прайс - от 21 000 долларов, то Taos будет конкурировать с Kia Seltos.