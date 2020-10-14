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14.10.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen подтвердил, что кроссовер Taos появится в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Российское представительство Volkswagen отреагировало на премьеру кроссовера Taos, подтвердив планы по выводу новинки на отечественный рынок.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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"В России Volkswagen успешно придерживается стратегии развития модельного ряда SUV. Более компактный кроссовер, чем бестселлер Tiguan, прекрасно впишется в актуальный модельный ряд Volkswagen на российском рынке", - сообщили в пресс-службе немецкого бренда.

Скорее всего, Volkswagen Taos будет продаваться в России под другим названием. Его, а также спецификации модели, цены и дату начала продаж объявят позднее. Предполагается, что новый кроссовер будет перелицованной версией Skoda Karoq, вместе с которым он будет выпускаться на мощностях завода в Нижнем Новгороде.

Мировая премьера Volkswagen Taos состоялась 13 октября 2020 года. Если подтвердится предполагаемый прайс - от 21 000 долларов, то Taos будет конкурировать с Kia Seltos.

#Volkswagen