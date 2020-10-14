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14.10.2020 09:08
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал кроссовер Taos - конкурента Seltos и Creta

Текст: Константин Руссов
Компания Volkswagen провела премьеру нового кроссовера Taos, который был представлен в версиях для Латинской Америки и Соединённых Штатов. В модельном ряду новинка разместится ниже Tiguan.
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: www.motorbeam.com
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Volkswagen Taos создан на модульной платформе MQB, его длина составляет 4465 мм, ширина - 1841 мм, высота - 1636 мм. Размер колёсной базы - 2690 мм. По габаритам Taos близок к таким моделям, как Nissan Qashqai, Kia Sportage и Hyundai Tucson, однако ряд американских СМИ записывают новинке Volkswagen в конкуренты Kia Seltos и Chevrolet Trailblazer.

Салон VW Taos с небольшими изменениями достался от китайского Volkswagen Tharu (собственно, как и основные элементы кузова). В зависимости от рынка разнится мультимедиа. Например, в США кроссовер оснащается 8-дюймовым тачскрином, а в Южной Америке доступны комплектации с комплексом VW Play с экраном 10.1 дюйма без физических органов управления. Цифровая приборная панель диагональю 10.25 дюйма будет предложена во всех регионах.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen Taos можно будет купить с бесключевой системой доступа Kessy, сиденьем водителя с электрическим приводом регулировок в восьми направлениях, пакетом тёплых опций, адаптивными круиз-контролем и системой освещения, но что самое удивительное - Volkswagen решил не комплектовать модель в стандартной комплектации системами безопасности, такими как экстренное торможение в аварийной ситуации, а предложить их в качестве опционального оснащения. При этом у конкурентов аналогичные ассистенты есть в "базе".

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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В США модель предложат с мотором EA211 объёмом 1.5 литра и мощностью 158 л.с. В переднеприводных версиях в пару определён 8-ступенчатый "автомат", варианты с 4х4 идут с 7-скоростным "роботом" DSG. В Латинской Америке Volkswagen Taos анонсирован со 150-сильным 1.4 TSI Total Flex и 6-ступенчатой автоматической коробкой, полноприводных версий не предусмотрено.

Продажи Volkswagen Taos в Южной Америке начнутся во втором квартале 2021 года, у дилеров в США модель появится летом. Цены пока не объявлены, ожидается, что прайс будет начинаться от 21 тысячи долларов.

В России Taos тоже может появиться, причём его производство, скорее всего, локализуют на заводе в Нижнем Новгороде. Только сроки локализации в связи с ситуацией с коронавирусом были, вероятно, пересмотрены.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen