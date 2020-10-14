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14.10.2020 12:01
Рубрика: Российский автопром

За первую серийную модель Marussia попросили 12,5 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже спорткара Marussia первого поколения. За выставленную на продажу машину из Новосибирска просят 12 500 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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В объявлении указывается, что данный автомобиль 2014 года выпуска является семнадцатым выпущенным экземпляром В1. Судя по снимку, купе пребывает в отличном состоянии. Пробег составляет всего 100 километров.

Российской заднеприводный спорткар окрашен в белый цвет кузова и имеет чёрную отделку интерьера. Он оснащается 300-сильным бензиновым V6 от Nissan объёмом 3,5 литра. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. До первой "сотни" B1 разгоняется за 4,7 секунды. К слову, для этой модели также предлагался 2,8-литровый турбомотором Cosworth V6 мощностью 420 л.с.

Marussia Motors была основана в 2007 году Николаем Фоменко и Ефимом Островским. Планировалось создать целую линейку автомобилей, включая купе, кроссоверы и седаны. Но компания успела разработать спорткары B1, B2 и B3, а также кроссоверы F1 и F2. В 2014 году Marussia обанкротилась.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске возрождают марку Marussia и разрабатывают электрический спорткар, построенный на основе Marussia B2.