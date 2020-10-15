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15.10.2020 13:25
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sorento появился в продаже в России

Текст: Валерий Карташов
Компания Kia объявила о старте продаж в России Sorento четвёртого поколения. Модель доступна в дилерский центрах марки с 15 октября.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Новый Kia Sorento оснащается бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра (180 л. с.) и 6-ступенчатым "автоматом", а также 2,2-литровым турбодизелем мощностью 199 л. с. и 8-диапазонным "роботом".

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Все моторы семейства Smartstream. Привод на выбор - передний или полный. SUV предлагается с 5- и 7-местным вариантом компоновки салона.

Для автомобиля доступно восемь комплектаций. Цены на Kia Sorento начинаются с 2 149 900 рублей и заканчиваются на отметке 3 219 900 рублей. Среднеразмерный кроссовер выпускают на заводе "Автотор" в Калининграде.

В начале ноября текущего года в России также стартуют продажи полноразмерного рамного внедорожника Kia Mohave следующей генерации.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia