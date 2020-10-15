На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров

На части Большого Каменного моста, закрытой на ремонт, ведется асфальтирование проезжей части и обустройство тротуаров, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, специалисты осуществляют монтаж отреставрированных гранитных плит, продолжается обустройство проезжей части - уложена треть из запланированного объема асфальтобетонного покрытия", - отметил Петр Бирюков. По его словам, специалисты применяют способ горячего асфальтирования, который позволяет создать ровное и прочное покрытие, способное выдерживать большие нагрузки.

Температура асфальтобетона при укладке составляет не меньше 120-130 градусов.

Параллельно на Большом Каменном мосту идут работы по обустройству тротуаров.

"С помощью арматуры и бетона создается ребро жесткости, которое будет отделять тротуары от проезжей части, ведется подготовка для монтажа 20 опор освещения, - отметил Петр Бирюков. - Затем на пешеходную зону уложат тротуарные плиты и гидроизоляцию, после чего приступят к асфальтированию".

Ремонт Большого Каменного моста ведется в круглосуточном режиме, но в ночное время проводятся только бесшумные работы. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года. Как отметил Бирюков, в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет.

Напомним, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Ранее мы писали о ходе ремонтных работ, в частности о монтаже отреставрированной гранитной облицовки.