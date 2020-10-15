В Севастополе запретили спектакли, кино и экскурсии

В Севастополе решено закрыть театры и кинотеатры, запретить экскурсии из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Об этом сегодня сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Необходимо запретить на территории Севастополя проведение всех зрелищных, публичных, досуговых и иных мероприятий, в том числе проводимых в помещениях, за исключением спортивных мероприятий на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек. По крайней мере, на две недели все массовые мероприятия останавливаются, - объявил Развожаев на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что театры смогут продолжить репетиции с соблюдением санитарных требований.

Кроме этого, в городе запретят проводить торжественные регистрации браков с участием более 15 человек, а также экскурсионное обслуживание организованных групп.

Гостиницы Севастополя смогут принимать постояльцев только при предъявлении теста на коронавирус, сделанного не менее чем за пять дней до заезда.

Напомним, за последнюю неделю в Севастополе число пациентов с коронавирусом выросло в 1,3 раза по сравнению с предыдущей. Всего с начала пандемии заболело 1452 человека, а за прошлую неделю - 220.