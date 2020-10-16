Указ губернатора города Севастополя от 15 октября 2020 года № 82-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1) абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;

2) дополнить абзацами следующего содержания:

"- с 17.10.2020 проведение на территории Города Севастополя зрелищных, публичных, культурно-досуговых, спортивных и иных массовых мероприятий, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением спортивных мероприятий, проведение которых допускается на открытом воздухе, с количеством участников не более 50 человек одновременно;

- с 19.10.2020 проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, включая сотрудников ЗАГС;

- с 19.10.2020 деятельность по предоставлению экскурсионных услуг.".

1.2. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

"- выезды организованных и неорганизованных групп детей за пределы территории Крымского полуострова для участия в культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах, в том числе творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций, за исключением участия в спортивных мероприятиях, при условии прохождения детьми обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 методом ПЦР или выявления антител IgG в течение суток со дня приезда на территорию города Севастополя с соблюдением режима изоляции по месту проживания (пребывания) до получения результатов обследования.".

1.3. Абзацы третий и четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"С 19.10.2020:

- обязать граждан, прибывающих в город Севастополь из других субъектов Российской Федерации с целью размещения в гостиницах или иных средствах размещения, не более чем за пять дней до заселения .пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 методом ПЦР или выявления антител IgG;

- гостиницам и иным средствам размещения осуществлять размещение граждан в средствах размещения только при предъявлении ими результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 методом ПЦР или выявления антител IgG, проведенного не более чем за пять дней до заселения.".

1.4. В пункте 12:

1) абзац шестой дополнить словами ", и командирования спортивных делегаций для участия в спортивных мероприятиях;";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"- организовывать проведение только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий с числом участников не более 30 человек (для органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления в городе Севастополе).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня eгo официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







