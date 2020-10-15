Как пандемия изменила структуру российского экспорта

Параллельно со снижением поставок на зарубежные рынки продукции машиностроительного, химического, лесопромышленного комплексов серьезный рост показали фармацевтический сектор и легкая промышленность, сообщил на очередной сессии "Иннопром Онлайн" директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России Андрей Цемахович.

На подъеме сейчас и экспорт продуктов питания. По словам председателя Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, в этом году РФ в 2,7 раза увеличила экспорт свинины, в 2,3 раза - другого мяса, сливочного масла - на 50 процентов, молока - на 30. Российские аграрии активно продавали зерно в Турцию и мед в Узбекистан.

Сегмент, судя по всему, перспективный: его осваивают даже те регионы, для которых пищепром никогда не был сильной стороной. К примеру, на международный рынок вышли несколько предприятий агропромышленного комплекса Свердловской области, в числе птицефабрика и пивзавод.

- Кризис - это окно возможностей. Мы стали активнее, - уверен министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов. - Наш регион находится на 72 месте по удаленности от границ, тогда как рассчитывать на компенсацию транспортных расходов при экспорте продовольствия могли лишь приграничные субъекты. Эту проблему мы не могли решить на протяжении последних пяти-шести лет. Но нынче удалось договориться об отмене этого ограничения, и теперь наши экспортеры тоже могут получать компенсацию.

Что касается традиционной для Среднего Урала продукции - металлургической - то здесь сокращение экспорта, конечно, наблюдается: по итогам первого полугодия оно составило четыре процента (до 3,4 миллиарда долларов), но связано это в основном со снижением цен на металлы на мировых рынках. Так, сталь в 2020 году подешевела на 19 процентов, алюминий - на 16, медь - на 15. Снизились объемы поставок из-за остановки производств в Европе, США и Китае. В то же время поставки машиностроительной продукции, составляющей 26 процентов от всего объема свердловского экспорта, вырос в 1,6 раза. Продажи медоборудования, которое ввозили в США, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и Индонезию,- в 20 раз, оборудования для переработки минеральных веществ - в 10, прокатного оборудования - на 38 процентов.

Сложная экономическая ситуация, в которой страны стараются сконцентрироваться на поддержке собственных производителей, конечно, осложняет экспорт, но проблемы решаемы. К примеру, Алжир среди прочего занимается развитием у себя автомобильной отрасли, рассказал торговый представитель РФ Иван Налич. В стране появятся автосборочные предприятия, будет налажено производство кузовов, а значит, возникнет потребность в импорте металлопродукции. Малайзия ударными темпами развивает высокотехнологичные производства и крайне заинтересована в технологиях индустрии 4.0. Недооценен у нас и рынок закупок Организации Объединенных Наций, который в прошлом году составил почти 20 миллиардов долларов. Россия сейчас занимает 15 место по объему поставленной ООН продукции (менее 300 миллионов долларов), а, скажем, Йемен - на десятом.

То есть возможности для наращивания экспорта есть. Главное, чтобы у бизнеса было желание выходить на рынки других стран. Сейчас же далеко не все компании готовы этим заниматься даже при наличии спроса, господдержки и максимально комфортных условий.

- В связи с пандемией мы развивали мощности по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ) - антисептиков, халатов, масок. Одно время был запрет на их экспорт, потому что на внутреннем рынке их не хватало. На сегодня он снят, более того, есть поручение нарастить экспорт СИЗов. Но тут мы столкнулись с неожиданной проблемой - нежеланием бизнеса этим заниматься. Из 55 компаний, которые мы "вели за руку", обеспечивая административную и финансовую господдержку, в итоге осталось пять, - рассказывает Андрей Цемахович.

Сейчас, по словам экспертов, созданы и создаются комфортные как никогда ранее условия для поставок продукции за рубеж. К примеру, доработан вопрос о компенсации затрат на сертификацию продукции, выводимой на зарубежные рынки. Если раньше эта мера поддержки не покрывала стоимость клинических испытаний вакцин и фармпрепаратов, сейчас ситуация меняется. Идет работа и над методикой субсидирования затрат на железнодорожные перевозки внутри страны и создание сервисных центров послепродажного обслуживания. И все же потенциальные экспортеры на удивление пассивны.

-Возможно, проблема в ментальности, - предполагает Андрей Цемахович. -Бизнесу удобнее работать на внутреннем рынке, где спрос позволяет загрузить производственные мощности. При этом предприниматели не заботятся о завоевании позиций на внешних рынках, то есть живут сегодняшним днем, не задумываясь о будущем.