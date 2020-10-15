УАЗ показал брутальную "Буханку" для покорения серьезного бездорожья

Ульяновский автозавод продемонстрировал тюнингованную "Буханку". Соответствующие снимки распространены в официальных аккаунтах в соцсетях марки.

Проект выполнен московским тюнинг-ателье. Брутальная версия "Буханки" получила серый матовый кузов с ярко-алыми полосками, "злую" резину, шноркель сбоку, массивный передний бампер с кенгурятником и лебёдкой, силовой задний бампер с запасным колесом.

Помимо этого, полноприводный УАЗ может похвастать светодиодной головной оптикой и ПТФ, люстрой и багажником на крыше, лестницей сзади. Внутри установлены спортивные кресла красного цвета. С таким арсеналом машина вполне способна покорить серьёзное бездорожье.

В Instagram УАЗ написал следующее: "Вот вам и Буханочка - зверь, а не машина! Круто, когда наши автомобили начинают новую жизнь в руках умельцев. Как вам такой УАЗ?".

Сегодня заводская "Буханка" оснащается 2,7-литровым "атмосферником" ЗМЗ мощностью 112 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цены на модель лежат в диапазоне от 757 000 до 1 025 000 рублей.

Ранее УАЗ опубликовал рендеры новой "Буханки", которую нарисовал независимый дизайнер Андрей Давыдов.