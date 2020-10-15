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15.10.2020 12:51
Рубрика: Российский автопром

В Елабуге будут производить турбодизель для Transit и нового "Патриота"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

СП "Соллерс Форд" объявило о планах по перезапуску завода двигателей в Елабуге. Напомним, в 2015-2019 годах он производил 1,6-литровые бензиновые моторы для Focus, Fiesta и Ecosport, но был остановлен в связи с уходом Ford с российского рынка легковых автомобилей.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Перезапуск запланирован на 2023 год, предприятие будет делать 2,2-литровые дизельные двигатели, которыми оснащаются легкие коммерческие автомобили Ford Transit, выпускаемые там же, в Елабуге. Этот же двигатель планируется устанавливать на глубоко модернизированный УАЗ "Патриот", называемый в прессе "Русский Прадо".

Под проект выпуска дизелей "Соллерс Форд" привлек от контролируемого Минпромторгом Фонда развития промышленности (ФРП) льготный займ, который направит на дооснащение и переналадку завода двигателей. Планируется закупка нового оборудования для механической обработки блоков цилиндров дизельных двигателей. Автоматизация производства составит 95%.

Это предприятие занимает площадь 42 600 кв. м и примыкает непосредственно к автосборочной площадке "Соллерс Форд".

Мощность 2,2-литрового турбодизеля на Transit в спецификации для России составляет 125, 136 или 155 л. с. в зависимости от версии.

Помимо дизеля Ford, в гамме "Русского Прадо" будет два бензиновых турбоагрегата ЗМЗ.

#УАЗ #Ford