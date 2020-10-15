В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры

Небольшое задымление аппаратуры произошло в российском модуле "Звезда" при проведении биотехнологического эксперимента. Космонавты отключили оборудование, следует из переговоров экипажа с Землей.

"Блок управления [экспериментом] "Константа" слегка задымился... Питание отключили", - доложил российский космонавт специалисту центра управления полетами, передает РИА Новости.

Позже экипаж доложил, что газоанализатор показал отсутствие продуктов сгорания в атмосфере. Дым шел из района карты памяти и вскоре прекратился. В ответ специалист центра попросил включить фильтр очистки атмосферы.

Позднее экипаж сообщил в ЦУП, что задымление прекратилось. Специалист Центра сказал, что им необходимо включить фильтр очистки воздуха. Задымление произошло в том же модуле, где сейчас ведутся поиски утечки воздуха с МКС. Ее предполагаемое место уже найдено: причиной утечки могла послужить трещина. В ближайшее время космонавтам предстоит удостовериться, что воздух уходит именно оттуда.

Ранее космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" в районе аппаратуры широкополосной системы связи. Чтобы убедиться в правильности определения места утечки, специалисты попросили космонавтов оклеить трещину пленкой с кусочками поролона, чтобы образовался пузырь и, в случае утечки, он схлопнулся.

"Вот сейчас могу сказать с уверенностью, что видно, как пленка прилегает к корпусу (пузырь схлопнулся - ред.)", - сказал Вагнер специалисту центра управления полетами.

Напомним: небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре прошлого года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов. По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. Никакой опасности для экипажа МКС нет.

Сейчас на МКС, образно говоря, тесно: работают сразу шесть космонавтов. Это россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американцы Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.