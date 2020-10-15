Виктория Толстоганова снимется в новом сезоне "Содержанок"

На тарелке некоторые успели заметить несколько новых звездных имен: Виктория Толстоганова, Александр Горбатов, Сергей Гилев и Светланв Устинова. Как помнят зрители, второй сезон сериала закончился так неожиданно, что, если бы дело происходило в кинематографе прошлого, можно было бы сказать, что у создателей внезапно закончилась пленка.

В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз повела себя так, что стало неясно ни как сложатся ее отношения с олигархом Глебом (Владимир Мишуков), ни реализуется ли она как продюсер модного художника, за неясной личностью которого скрывается героиня Софьи Эрнст...Пока отец Дарьи - режиссер Юрий Мороз - снимает третий сезон, призванный дать ответы на эти и другие вопросы, зрителям приходится довольствоваться другим сериалом о светской Москве - "Беспринципные" по прозе Александра Цыпкина вышли сегодня на КиноПоиске HD.

""Содержанки" - яркий проект, количество просмотров на START, споры и разговоры об этом сериале, мировые продажи ("Содержанки" - один из первых российских сериалов, купленных сервисом Amazon Prime) - это же невероятно круто. Мы научились делать проекты, которые с интересом смотрят во всем мире, это не может не радовать, - говорит Виктория Толстоганова. - Моя героиня во вселенной "Содержанок" появляется впервые. Ее зовут Эмма, она опытный психотерапевт и коуч. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная и свободная женщина. Работает с "рублевскими женами" и чиновниками. В один прекрасный день у нее появляется новый клиент - Игорь Долгачев, которого играет Сергей Бурунов. Дальше спойлерить не буду - всё сами увидите".

"С режиссером мы познакомились перед началом съемок, обсудили роль, проработали образ с художником по костюмам. Все остальное и вся работа у нас еще впереди. Мне кажется, что мы можем стать друзьями с Юрием и прекрасно сработаемся, - рассказывает Сергей Гилев. - Я посмотрел первый сезон "Содержанок", премьера которого стала настоящим событием для всех, посетил несколько спектаклей Богомолова. У Константина удивительный особенный стиль, невероятно, что на экране и на сцене у героев похожая манера существования и везде она выглядит органично. Во втором сезоне в проекте как будто стало больше юмора, линия Зудина-Бурунов - моя любимая в сезоне. Также я отметил для себя актера Владимира Мишукова, подумал: вот, мужчина моего возраста, и как хорошо выглядит - а оказалось, что он на десять лет меня старше. И я думаю: вот те на! А с другой стороны, у меня еще десять лет впереди (смеется)".

Напомним, что первый сезон сериала "Содержанки" вышел на Start в марте 2019 года. Всего за месяц проект увеличил количество подписчиков сервиса в три раза. Общее число просмотров двух сезонов (с 7 марта 2019 по текущий день) в подписке составляет более 25 млн.

Сериал "Содержанки" также доступен подписчикам Amazon Prime Video в категории Amazon Originals and Exclusives, а также на VOD-платформе Walter Presents, принадлежащей одному из центральных каналов Великобритании Channel 4 и предлагающей зрителям лучшие неанглоязычные сериалы мира.

Напомним, что первый сезон сериала стал сериальным дебютом для Константина Богомолова, второй сезон - в стилистике, заданной Богомоловым, снимала режиссер снимала Дарья Жук. Насколько будет отличаться режиссерский стиль и почерку Юрия Мороза зрители смогут оценить в 2021 году.