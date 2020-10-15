Во Франции введут комендантский час для борьбы с COVID-19

Как сообщает Euronews, ограничительные меры предполагают установление комендантского часа в Париже, его окрестностях и еще восьми крупных французских городах, включая Гренобль, Лилль, Марсель, Лион и другие.

Запрет на выход на улицу вводится с 17 октября и будет действовать ежедневно с 9 часов вечера до 6 часов утра, а в зоне его действия будут закрыты все рестораны и театры. Ожидается, что всего комендантский час затронет более 19 миллионов человек. Первое нарушение устанавливаемого режима ЧП будет караться штрафом в 135 евро (более 12 тысяч рублей), а повторное повлечет за собой наказание в 1,5 тысячи евро (135 тысяч рублей).

Введение ограничительных мер анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон в показанном в среду вечером телеобращении к народу страны. Ужесточить режим планируется на месяц, но этот период может быть расширен до шести недель с одобрения национального парламента.

В своем выступлении Макрон заявил, что власти не теряли контроль над распространением коронавируса и введение общенационального локдауна стало бы "непропорциональным". При этом французский президент признал, что складывающаяся ситуация "вызывает тревогу". "Сегодня вирус распространился по всей Франции. Он поражает все возрастные категории, есть тяжелые формы заболеваний среди всех возрастных категорий", - отметил хозяин Елисейского дворца, добавив, что в последнее время в реанимации ежедневно переводилось до 200 тяжелобольных COVID-19.

Как подчеркнул французский лидер, "вирус вновь распространяется очень быстро, он убивает" и поэтому ситуация "диктует более строгие меры, которые должны сдержать распространение коронавируса". При этом Макрон выразил надежду, что новые меры позволят вести экономическую деятельность, не закрывать школы и университеты, а общественный транспорт также сохранит свой привычный график работы.

Кроме того, Макрон призвал французов к солидарности и ответственному поведению. Оно, по его словам, должно проявляться в обязательном соблюдении социальной дистанции и ношении масок, которые нужны даже во время совместной поездки нескольких родственников в автомобиле.

Как отметил президент, всем придется пойти на определенные жертвы. "Это в первую очередь касается молодежи, которой следует отказаться от студенческих праздников и собраний", - отметил он. Ограничения коснутся и встреч в семейном кругу, сказал политик, попросив французов не собираться за столом в количестве более шести человек во время семейных встреч.

Напомним, к настоящему времени во Франции ежедневно выявляется около 20 тысяч инфицированных SARS-CoV-2. Быстрый рост количества заболевших указывает на накрывшую страну вторую волну пандемии. К настоящему времени порядка 32 тысяч французов стали жертвами опасного вируса.