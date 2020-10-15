Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в ноябре

Примерно через полмесяца или чуть больше - в начале ноября - ситуация с распространение коронавируса в России может улучшиться. И заболеваемость пойдет на спад, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, к которым относится и коронавирус, продолжается в среднем два инкубационных периода - 28 дней. "Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то, предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса", - сообщил Горелов агентству "Интерфакс". А затем, по его словам, начнется плавное и устойчивое снижение.

Однако может наступить пик заболеваемости и тогда ежедневно будет выявляться до 17-18 тыс. заболевших. При этом, по словам специалиста, рост этот ожидаемый, так как у всех вирусов семейства ОРВИ осень - самый традиционный период распространения.

Горелов также считает, что снижение заболеваемости COVID-19 в РФ до нулевых значений пока невозможно. Дело в том, что сейчас в стране коронавирусом переболело не более одного процента населения.

В то же время ограничительных мер, принятых властями, достаточно для снижения заболеваемости и стабилизации ситуации с распространением коронавируса, вызывающего COVID-19.

Напомним, что сегодня в России зарегистрированы уже две вакцины от коронавирусной инфекции. Третья - на подходе. Ее разработкой занимается научный центр имени Чумакова.

Препарат может быть зарегистрирован уже через месяц, сообщила сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава Роспотребнадзора Анна Попова.