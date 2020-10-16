Указ главы Республики Адыгея от 13 октября 2020 года № 150 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея в сфере предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", в целях предотвращения распространения COVID-2019 постановляю:

1. Внести:

1) в Указ Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 7) изменение, изложив подпункт 5 пункта 4 в следующей редакции:

"5) прибывшим с территорий иностранных государств выполнять меры, предусмотренные подпунктами 2.2 и 2.3 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19";";

2) в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) изменение, изложив абзац "б" подпункта 4 пункта 18 в следующей редакции:

"б) обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также оказывать им содействие в соблюдении режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







