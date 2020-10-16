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16.10.2020 17:31
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ полностью рассекретил новые версии Lada

Текст: Валерий Карташов
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Они удивительно притягательны... В чем секрет? Черный цвет, стильные решения — и никакой магии. Представляем эксклюзивную серию [BLACK]! Это специальные версии трех моделей LADA — Vesta Cross, XRAY Cross и 4х4 Urban, которые получили новые стильные детали, придающие им особенную харизму. Узнайте все подробности о серии [BLACK] на официальном сайте LADA или по ссылкам в наших stories. #LADA #VestaCrossBLACK #VestaSWCrossBLACK #XRAYCrossBLACK #4X4BLACK

Публикация от LADA (@allnewlada)

Российская марка Lada представила в официальных аккаунтах в соцсетях всю линейку моделей в спецверсии Black. Эксклюзивная серия доступна Lada Vesta Cross, Xray Cross и Lada 4x4 Urban.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В Instagram Lada написала следующее: "Они удивительно притягательны. В чём секрет? Чёрный цвет, стильные решения - и никакой магии. Представляем эксклюзивную серию Black! Это специальные версии трёх моделей Lada - Vesta Cross, Xray Cross и Lada 4х4 Urban, которые получили новые стильные детали, придающие им особенную харизму".

Продажи Vesta Sedan Cross и Vesta SW Cross Black стартовали накануне. Автомобили получили чёрную глянцевую крышу, такие же боковые зеркала, сиденья и потолок, а также двухцветные 17-дюймовые колёсные диски и шильдики. В стандартное оснащение входит подогрев лобового стекла, передних кресел и рулевого колеса.

Цены на Xray Cross Black и Lada 4x4 Urban Black по-прежнему не разглашаются. В продаже автомобили должны появиться в ближайшее время.

Xray Cross с приставкой Black может похвастать глянцево-чёрной крышей, чёрными корпусами наружных зеркал, двухцветными колёсными дисками на 17 дюймов, шильдиками Black. Интерьер спецверсии также выполнен в чёрном цвете. Машина оснащается платформой "Яндекс.Авто".

Lada 4x4 в лимитированной серии отличает специальные шильдики на передних крыльях, чёрная окраска легкосплавных колёсных дисков, чёрная отделка потолка и сидений.

#Lada