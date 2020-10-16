АвтоВАЗ полностью рассекретил новые версии Lada

Российская марка Lada представила в официальных аккаунтах в соцсетях всю линейку моделей в спецверсии Black. Эксклюзивная серия доступна Lada Vesta Cross, Xray Cross и Lada 4x4 Urban.

В Instagram Lada написала следующее: "Они удивительно притягательны. В чём секрет? Чёрный цвет, стильные решения - и никакой магии. Представляем эксклюзивную серию Black! Это специальные версии трёх моделей Lada - Vesta Cross, Xray Cross и Lada 4х4 Urban, которые получили новые стильные детали, придающие им особенную харизму".

Продажи Vesta Sedan Cross и Vesta SW Cross Black стартовали накануне. Автомобили получили чёрную глянцевую крышу, такие же боковые зеркала, сиденья и потолок, а также двухцветные 17-дюймовые колёсные диски и шильдики. В стандартное оснащение входит подогрев лобового стекла, передних кресел и рулевого колеса.

Цены на Xray Cross Black и Lada 4x4 Urban Black по-прежнему не разглашаются. В продаже автомобили должны появиться в ближайшее время.

Xray Cross с приставкой Black может похвастать глянцево-чёрной крышей, чёрными корпусами наружных зеркал, двухцветными колёсными дисками на 17 дюймов, шильдиками Black. Интерьер спецверсии также выполнен в чёрном цвете. Машина оснащается платформой "Яндекс.Авто".

Lada 4x4 в лимитированной серии отличает специальные шильдики на передних крыльях, чёрная окраска легкосплавных колёсных дисков, чёрная отделка потолка и сидений.