Мосгорсуд смягчил приговор экс-совладельцу "Росгосстраха" Хачатурову

По словам адвоката Марии Благоволиной, Мосгорсуд изменил приговор в отношении Клепальской и Хачатурова, переквалифицировав обвинение по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ на ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Экс-акционер Росгосстрахбанка Клепальская освобождена, а Хачатурову снизили срок наказания в два раза - с 8 лет до 4. 16 октября Клепальская должна быть освобождена из СИЗО. А Хачатуров, с учетом смягчения приговора, может освободиться уже через три месяца - 18 января.

Напомним, по версии следствия, Хачатуров и Клепальская в 2017 году реализовали акции ПАО "Росгосстрах", которыми распоряжалась компания ООО "РГС Активы", принадлежащая Хачатурову, а полученные средства похитили. Утверждалось, что они легализовали более 6 млрд рублей, присвоили и растратили имущество на 2,4 млрд рублей.

В июле Дорогомиловским судом Москвы Хачатуров был приговорен к восьми годам колонии, а Клепальская - к шести. Суд также постановил взыскать с осужденных 5,8 млрд и 2,3 мрлд рублей. Однако Хачатуров и Клепальская вину не признали.