Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.10.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Новое поколение седана Toyota Mirai будет значительно дешевле

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

Недавно Toyota анонсировала премьеру второго поколения седана Mirai на водородных топливных элементах - она состоится в декабре 2020 года.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Kia приступила к испытаниям конкурента Toyota Land Cruiser

"Шпионы" сфотографировали на дорогах прототип модели, который, судя по всему, не будет отличаться от концептуальной версии.

"Следующий Mirai будет построен на платформе Lexus LS и, следовательно, будет значительно больше нынешнего, - цитирует AutoWeek Тибо Паке, директора по силовым агрегатам Toyota. - Кроме того, он более экономичен и имеет больший запас хода".

По предварительной информации, пробег на одной заправке второго поколения Mirai превысит 650 км.

При этом цена на автомобиль новой генерации будет меньше, чем на актуальную версию водородного седана. К примеру, в Нидерландах разница в стоимости составит около 11 тысяч евро. Купить Mirai первого поколения можно от 81 095 евро.

Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl
#Toyota