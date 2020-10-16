Новое поколение седана Toyota Mirai будет значительно дешевле

Недавно Toyota анонсировала премьеру второго поколения седана Mirai на водородных топливных элементах - она состоится в декабре 2020 года.

"Шпионы" сфотографировали на дорогах прототип модели, который, судя по всему, не будет отличаться от концептуальной версии.

"Следующий Mirai будет построен на платформе Lexus LS и, следовательно, будет значительно больше нынешнего, - цитирует AutoWeek Тибо Паке, директора по силовым агрегатам Toyota. - Кроме того, он более экономичен и имеет больший запас хода".

По предварительной информации, пробег на одной заправке второго поколения Mirai превысит 650 км.

При этом цена на автомобиль новой генерации будет меньше, чем на актуальную версию водородного седана. К примеру, в Нидерландах разница в стоимости составит около 11 тысяч евро. Купить Mirai первого поколения можно от 81 095 евро.

Фото: www.autoweek.nl