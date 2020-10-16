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16.10.2020 10:42
Рубрика: Легковые авто

Обанкротившаяся SsangYong показала тизеры нового Rexton

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба SsangYong. Фото: Пресс-служба SsangYong.
Фото: Пресс-служба SsangYong.

Компания SsangYong анонсировала премьеру нового поколения внедорожника Rexton. Она запланирована на 4 ноября 2020 года. В преддверии этого события корейцы опубликовали несколько тизеров новинки.

Фото: Пресс-служба SsangYong.
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Новый Rexton может оказаться не All-New, а глубоко модернизированной версии текущей модели. По крайней мере, так заставляют думать обводы заднего бампера и форма головной оптики. При этом фары, судя по всему, выполнены по матричной технологии.

Также внедорожник обзавёлся несвойственной моделям марки восьмиугольной решёткой радиатора.

Предполагается, что новый Rexton может получить бензиновый двигатель, разработанный индийской компанией Mahindra, которая ищет покупателей на контрольный пакет акций SsangYong, но пока всё ещё является материнской компании.

Отдача модернизированного турбодизеля 2.2 литра может превысить 200 л.с. Коробки передач - 7-ступенчатый "робот" или 6-диапазонная АКП от японской фирмы Aisin. Привод - полный.

Также для SsangYong Rexton анонсирована новая мультимедийная система. Не исключено появление комплекса активных систем безопасности и адаптивного круиз-контроля.

Продажи моделей SsangYong в России были завершены в 2019 году.

Фото: Пресс-служба SsangYong.
#SsangYong