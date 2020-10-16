Попова объяснила резкий рост числа случаев заражения CОVID-19 в России

Такое мнение в интервью Первому каналу высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что волна COVID-19 шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространялась на Урал, в Сибирь. Сегодня же, по словам Поповой, практически во всех городах и населенных пунктах есть люди, встретившиеся с COVID-19. Соответственно, есть источники инфекции. И больше рисков заразиться.

При этом глава ведомства подчеркнула, что безответственное отношение граждан к пандемии и противоэпидемическим мерам могут привести к дальнейшему росту распространения инфекции. Хотя уже и сейчас в день выявляется по 14-15 тысяч заболевших. Таких показателей не было весной. Росту распространения инфекции способствует и холодная дождливая осеняя погода. В это время года вирусы ОРВИ (к ним относится и коронавирус) наиболее активны.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса. И скоро будет готова к регистрации третья. Это поможет подобрать оптимальный препарат для разных категорий населения с учетом индивидуальных особенностей организма. Например, препарат от коронавируса, разработанный научным центром "Вектор", - гипоаллергенный, то есть он подходит практически всем, даже аллергикам.