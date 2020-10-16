Продажи Lada в Европе: дилеры распродают последние машины

В сентябре 2020 года, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в Европе, включая Великобританию, было продано 38 020 легковых автомобилей, что на 3.1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам девяти месяцев - падение: минус 28.8%.

Интересно, что в списках до сих пор фигурирует Lada, хотя поставки автомобилей отечественного бренда в страны Евросоюза прекратились ещё в апреле 2019 года. В сентябре было реализовано 67 машин против 232 в прошлом году.

С января по сентябрь 2020 года в ЕС было куплено 1811 автомобилей Lada - это почти на 54% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Если говорить о динамике от месяца к месяцу, то она, очевидно, отрицательная: в августе, например, в Евросоюзе своих покупателей нашли 382 машины производства АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" рассказывала, что в России дела у Lada пошли в гору.