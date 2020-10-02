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02.10.2020 13:56
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ встретил осень повышением продаж Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Марка Lada подвела итоги сентябрьских продаж, уровень которых по сравнению с этим же месяцем прошлого года оказался выше на 6.1%. Самую высокую динамику продемонстрировало семейство Lada Vesta.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На первом месте по количеству проданных автомобилей расположилась Lada Granta, которая разошлась тиражом 12488 экземпляров (+16% по отношению к августу 2020 года).

Lada Vesta традиционно на втором месте: 11520 автомобилей дилеры марки продали в сентябре. Это на 26% больше, чем в сентябре этого года, и почти на 22% больше в годовом исчислении. В пресс-службе АвтоВАЗа отметили, что 47% покупателей выбирают модель в кузове типа универсал.

Третье место удерживают коммерческие и пассажирские версии Lada Largus: результат сентября - 4682 машины (+8%).

"Прошлый месяц продемонстрировал наглядный рост продаж благодаря возобновлению бизнес-активности и покупательского спроса, наряду с обновлением продуктового предложения от Lada", - прокомментировали итоги сентябрьских продаж на АвтоВАЗе, напомнив, что в прошлом месяце на рынок вышли Lada Granta и Largus в исполнении Quest, анонсировано производство версии Black, актуальной пока для Lada Vesta Cross, у Lada Xray #Club появился новый пакет опций.

#Lada