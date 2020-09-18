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18.09.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

"Черные" Lada Vesta Cross начали поступать к дилерам

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ начал отгрузку новой спецверсии Lada Vesta Cross - Black.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ начал выпуск Lada Vesta с дешевыми ступицами

В группе "Лада Веста & Lada Vesta" был опубликован пост с фотографиями новинки. Предполагается, что автомобиль расположен на стоянке одного из дилерских центров Lada в Краснодаре.

О старте производства Lada Vesta Cross Black АвтоВАЗ сообщил 11 сентября, анонсировав аналогичное исполнение ещё для двух моделей бренда: Xray Cross и Lada 4x4.

Версию Black отличают чёрные крыша, 17-дюймовые диски с алмазной полировкой, чёрная отделка потолка и новый рисунок обивки сидений. В список стандартного оборудования включён "зимний" пакет.

Цена Lada Vesta Cross Black пока не объявлена. Ранее АвтоВАЗ опубликовал прайс на новую выгодную комплектацию универсала Lada Granta Cross.

#Lada